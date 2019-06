En una entrevista concedida a Europa Press, Baldoví ha explicado que además de ese "compromiso firme" por un nuevo sistema de financiación calendarizado, hay mecanismos para compensar la infrafinanciación como el Fondo de Competitividad o la transferencia de gastos sanitarios como comunidad receptora de turistas que se pueden implementar con voluntad política sin "ir contra nadie".

De no existir ese compromiso real para paliar la infrafinanciación valenciana, Baldoví no votará a favor de la investidura, ha aseverado, recordando que Compromís ha sido "muy generoso" con el PSOE apoyándole en el pasado "sin nada a cambio" o proponiendo, por ejemplo, el Acuerdo del Prado, en su momento. Además, ha incidido en que no está "pidiendo la luna".

"Estamos pidiendo un poco de oxígeno, de justicia, que sea justo con los valencianos, hay mecanismos que no suponen poner ahora mismo más dinero pero podrían ayudar, mientras se llega a un nuevo sistema, a paliar el grave problema de infrafinanciación", ha remarcado.

Para el diputado valencianista, la generosidad "tiene que ir en doble sentido" y no tiene "ningún inconveniente con que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno" pero exige algo "muy razonable" que si se les negara les estaría "cargando de razones para no votar a favor".

Baldoví se ha mostrado, en todo caso, "decepcionado" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "ya tiró la toalla" de la reforma de la financiación desde el primer momento: "Creo que se podía haber hecho más". No obstante, se considera optimista, ya que si no lo fuera se retiraría de la política.

Respecto a la investidura y a la relación entre PSOE y Podemos, preguntado sobre si volverían a plantear desde Compromís un Acuerdo del Prado que facilite el acuerdo, ha indicado que si llegado el momento tuvieran que hacerlo lo harían "gustosamente", ya que la ciudadanía votó "claramente" por el entendimiento de las fuerzas progresistas aunque "a algunos parece que les falten dos votos para tener la mayoría absoluta y no, les faltan 53".

"Tenemos que entender que hay que llegar a acuerdos y que esos acuerdos pasan también por que el PSOE rebaje ese tono de superioridad que a veces tiene y ese 'o yo o el desastre'. No, ni tú, ni nadie, ni el desastre; todos y a ser generosos pero de verdad, no exigiendo que los demás seamos generosos para no conducir al país a unas nuevas elecciones. Ahí, la responsabilidad si no fuéramos capaces, sería de todos, también del PSOE", ha subrayado.

Baldoví cree que la actitud de los socialistas es a veces "un pelín soberbia" y ha recordado que hay partidos que han sido "muy generosos" con el PSOE en el pasado y "probablemente por esta generosidad ahora está donde está", por lo que "no estaría de más que algunos entendieran que a veces también está bien responder a generosidad con generosidad y no con altanería".

"Compromís siempre ha ayudado a la gobernabilidad", ha defendido, y por eso considera que nadie les puede acusar "de querer buscar el caos, al contrario".

Preguntado sobre si Compromís estaría más cómodo con un gobierno con Podemos dentro, Baldoví ha explicado que les gustan los ejecutivos de coalición porque "la inmensa mayoría de las veces enriquecen, los hacen avanzar más y, además, se aprende a respetar al otro, que no siempre uno tiene toda la razón y que es bueno escuchar también las verdades de los otros".

A su juicio, si Pedro Sánchez consigue ser investido presidente habrá "una legislatura relativamente normal y relativamente duradera".

Sobre si cree que habrá esta legislatura una solución política a la situación en Cataluña, ha indicado que no sabe si habrá solución como tal, pero habrá que empezar "a caminar por la senda de una solución" porque "el problema de Cataluña no puede ser el tema que todo lo acapare".

"Algunos estamos en Madrid justamente para representar también intereses tan legítimos como cualquiera y queremos hablar de temas que afectan al día a día de los valencianos. Por el bien de España, por el bien de Cataluña y por el bien del conjunto de las comunidades, no sé si será esta legislatura en la que se resolverá, pero sí debería ser en la que empezáramos a resolver el problema, en la que nos sentáramos a dialogar y a buscar una solución que, como mínimo, pudiera durar una generación y se puedan abordar otros problemas que son tan urgentes", ha incidido.

"ME TENDRÉ QUE MULTIPLICAR"

Baldoví, que esta legislatura estará solo tras pasar Compromís de cuatro a un diputado, ha admitido que se tendrá que "multiplicar" para intentar llegar donde antes llegaban los cuatro parlamentarios: "Aprenderé nuevamente a multiplicar, soy maestro, he enseñado a muchos niños a multiplicar y reaprenderé las tablas".

Según ha incidido, la presencia "será prácticamente la misma, pero con muchas ganas y con imaginación" defenderá sus posiciones: "La imaginación siempre es muy importante en la vida y también en la política; agudizaremos el ingenio para que los mensajes de Compromís, en clave valenciana, tengan el efecto que deben tener".

Preguntado sobre si cree que no haber acudido a las urnas junto con Podemos les ha penalizado, Baldoví ha señalado que yendo por separado a las autonómicas "lo más coherente era también singularizar" a Compromís en el Congreso. Así, aunque ve probable que pudieran haber sacado algún diputado más, no cree que "muchos" porque Podemos tampoco ha sacado los mismos resultados que en anteriores comicios: "Probablemente tendríamos algún diputado más, pero seguramente hubiéramos perdido esa singularidad".

Ha hecho hincapié en que para la coalición es "muy importante mandar un mensaje muy claro", que son un partido valenciano "sin ningún otro tipo de obediencia". Además, ha indicado que les ha costado mucho "sacarse el sambenito de la confluencia" cuando Compromís nunca lo ha sido. "Los resultados no han sido los esperados, esperábamos dos o tres diputados y no pudo ser, con un diputado más Compromís tendría la llave de la mayoría absoluta", ha resaltado.