El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha sido blanco de duras críticas después de que este viernes compartiera una imagen de su visita oficial a Níger (África occidental), en la que se le ve reunido con el ministro del Interior del país africano. Mientras el político local va vestido con traje de chaqueta y corbata, Borrell luce un chaleco y un pantalón de explorador.

El tuit con la foto recibió más de 400 respuestas. En la mayoría, los tuiteros acusan a Borrell de "falta de respeto" y de acudir vestido de "cazador blanco". Un tuitero habla de "prepotencia colonialista" y se pregunta qué diríamos si un político alemán visitara Madrid con pantalón corto y sandalias. "¿Te vistes igual para reunirte con el ministro del Interior de Francia?", pregunta otro, mientras que otros bromean acerca de una supuesta visita del ministro a Decathlon o a Coronel Tapioca para vestirse.

Me he reunido con el Ministro del Interior de #Níger, Mohamed Bazoum, con el que he abordado los principales desafíos de la región: #seguridad, #migración y #demografía. Hay que destacar los logros de nuestra cooperación en materia de seguridad. @policia @guardiacivil pic.twitter.com/UCTigGqOhT