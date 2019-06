La I Feria de Cerveza Artesanal de València llenará la Marina con más de 150 especialidades, conciertos y actividades

El 'Mareena Craft Beer Fest', cuya entrada es gratuita, se celebró por primera vez en Benicàssim en 2017 y tuvo también dos ediciones en Alicante. Ahora llega a València con un total de 24 marcas de cerveza artesanal de la Comunitat Valenciana, diez referentes en el ámbito nacional y seis a nivel mundial, que ofrecerán más de 150 sabores para todos los gustos, incluyendo cerveza sin gluten o sin alcohol. Y para aquellos a los que no les guste la cerveza, estarán Ladrón de Manzanas, Sidra Maeloc y Bodegas Arráez, además de haber refrescos.

Así lo ha avanzado este viernes uno de los organizadores del certamen, Víctor Ferrando, durante su presentación en rueda de prensa junto al director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, y el presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanos de la Comunitat Valenciana, David Fra.

En concreto, de la Comunitat Valenciana participarán Birra & Blues, Tyris, Zeta, Antiga, Stonecastle, Lluna, Alfama, Spigha, Tercer Tiempo, La Mal Parida, Badum, Althaia, Alegria, Abadia, Santa Artesana, Fernandez Pons, Valentivm, Postiguet, Cosa Nostra, Mascleta, Voira, Wai, Zorro del Oro o De Bassus.

Del resto del territorio nacional estarán presentes las marcas Nomada Brewing, Bidassoa (País Vasco), Compañía Cervecera del Valle del Khas (Madrid), Cervecera Península (Madrid), La Virgen (Madrid), Panda Beer (Madrid), Domus (Toledo), Albufera de Vallecas (Madrid), Cerveza Sargs (Logroño), Cerveza Ébora (Talavera de La Reina).

Y viajarán también a la capital valenciana las internacionales Founders (EEUU), Brewdog (Escocia), Lagunitas (EEUU), Brasserie des sanes (Francia); Bierwinkel (importador de cervezas belgas), Lambicus (importador de cervezas especializado en cervezas Lambic) y Olhops, local de referencia en Valencia, que traerá una gran selección de cerveza internacional.

Para maridar las cervezas, 'Mareena Craft Beer Fest' tendrá oferta gastronómica de la mano Del Tros Al Plat, con ocho puestos de producto de proximidad y opciones para todos los gustos. Alimentos sin gluten, arroces o productos valencianos de la huerta son algunas de los productos que se podrán encontrar. Participan los restaurantes: Beer Burger, Restaurante Oslo (representando a Grupo Copenhagen), La Sequieta, Restaurante Castillo, La Matandeta, Cuina D'art, Vinostrum y Clos del Gos.

MÚSICA EN DIRECTO

Tampoco faltará la música en directo. El viernes 28, a las 18.30 horas, actuará TheBasement; el sábado 29 a las 12.00 horas Zippy Zapers y a las 19.00 horas Yambú; y el domingo 30 a las 12.00 horas The Shag Sharks y a las 16.00 horas Tardeo con LaMovida. Además, el sábado 29 a partir de las 12.00 habrá una exposición de vespas.

'Mareena Craft Beer Fest' cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, La Asociación de Cerveceros de la Comunidad Valenciana, el Centre de Artesania, Valencia Turismo, Proava y Del Tros al Plat.

Entre sus patrocinadores figuran Polykeg, marca proveedora de barriles, que dinamizará la zona de juegos, Wildgoose marca especializada en enlatado de cerveza, Serigrafías Casbe, expertos en serigrafía de vidrios y la agencia de viajes Cagua Travel que sorteará diferentes experiencias y viajes durante la Feria.

El objetivo del certamen es ayudar al sector de la cerveza artesanal de la Comunitat Valenciana, ha explicado uno de los organizadores, Vícto Ferrando, quien ha señalado que existen alrededor de 30 empresas dedicadas a su producción en la región.

Según Ferrando, la Comuniat es la "tercera potencia productora" de cerveza artesanal en España pero a la hora del consumo "aún queda mucho por aprender". Con esta feria se quiere dar a conocer la amplia variedad de cerveza artesanal que se hace en la región y dar un "empujón" al sector para crecer.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanos de la Comunitat Valenciana, David Fra, ha destacado que en la Comunitat "se están haciendo muy bien las cosas" y sus cervezas artesanales están cosechando numerosos premios.

No obstante, ha admitido que "se desconoce" el mundo de la cerveza artesanal porque "las grandes cerveceras no se han preocupado hasta ahora, que ya empiezan a vestir algunas líneas para no quedarse atrás", ha dicho.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, ha valorado que el de la cerveza artesanal valenciano es un sector "joven, con empresas muy jóvenes y dirigidas por gente joven" que le dan un "nuevo aire" a la artesanía y ha augurado que esta Feria será "la primera de muchas".

En los días previos, ha anunciado, se inaugurará además una exposición sobre este sector en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, que se podrá visitar en la sala de exposiciones permanentes durante todo el verano.