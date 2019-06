Juan José Ortega Gordón, candidato de Adelante/IU a la Alcaldía de Santiponce, ha explicado a Europa Press que ante un escenario en el que la candidatura de Andalucía por Sí ha logrado cuatro ediles como fuerza más votada, frente a cuatro obtenidos también por Adelante, tres del PSOE, uno del PP y uno de Cs, la coalición de izquierdas ha propuesto tanto a los andalucistas como al PSOE la opción de un gobierno de coalición con "alternancia" en la Alcaldía.

No obstante, ha avisado de que pese a tales propuestas, su partido no tiene "nada cerrado" con ninguna de tales fuerzas, por lo que la asamblea local de IU acordó este pasado jueves que los cuatro concejales de Adelante votasen su propia candidatura, toda vez que el candidato de Andalucía por Sí, Justo Delgado, esperaba alcanzar "un acuerdo" con Adelante para formar un gobierno conjunto al entender que las relaciones entre los andalucistas e IU "se han normalizado" tras la moción de censura promovida entre el PA y el PSOE en 2016 para arrebatar el poder a IU.

Juan José Ortega Gordón, no obstante, no ha descartado que en las próximas horas haya algún tipo de "acercamiento", admitiendo además que podría ser posible que pese a no mediar un pacto los ediles socialistas votasen la candidatura de Adelante.

MANDATO CONVULSO EN SANTIPONCE

En Santiponce, recordémoslo, las elecciones municipales de 2015 se saldaron con la victoria de IU-CA, que contaba con cinco ediles frente a cuatro del PA, tres del PSOE y uno del PP. Después de formar IU-CA un gobierno local en solitario y franca minoría, con José López como alcalde, Miguel Ángel Gil, entonces primer teniente de alcalde, abandonó el grupo municipal de la coalición por diferencias con su propio partido, pasando a convertirse en edil no adscrito, extremo que acentuaba la minoría del gobierno municipal de IU-CA.

Después, en mayo de 2016, los cuatro concejales andalucistas y los tres del Grupo socialista consumaron una moción de censura contra el alcalde de IU-CA, formando un gobierno de coalición liderado por la socialista Carolina Casanova.

Pero meses más tarde, los ediles del PA renunciaban a sus competencias de gobierno, entendiendo que la primer edil socialista había "roto" el pacto de gobierno que unía al PA y al PSOE, al "excederse en sus funciones y faltar al respeto a las personas y hacia el desempeño de las funciones que les son propias" a los ediles andalucistas, que se habrían sentido "desautorizados de manera constante y pública" por Carolina Casanova.

Tal extremo dejaba al Gobierno local del PSOE en una cruda minoría de tres ediles de un total de 13. Pero después, la alcaldesa socialista anunciaba una reorganización del Gobierno local, con delegaciones municipales para el concejal no adscrito desligado de IU-CA y para el concejal andalucista José Fabio Herrera, finalmente declarado no adscrito tras seguir cogobernando con el PSOE pese a la decisión de su grupo municipal.

Después, José Fabio Herrera y la edil socialistas Cristina López dimitieron de sus competencias de gobierno, con lo que el Gabinete municipal quedó reducido en el último tramo del mandato a la alcaldesa socialista, otro edil más del PSOE y el exedil de IU.