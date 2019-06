Anem fins al Priorat per descobrir la capital de la comarca, Falset, i els seus voltants. El nucli urbà té els seus orígens a l’època medieval, al segle XII, tot i que tenim notícies que la zona està poblada des del paleolític inferior, fa uns 40 mil anys. Actualment, encara es poden veure les muralles medievals i una porta d’accés a la població, el portal del Bou, l’única que queda de les cinc que tancaven la vila medieval.

Falset va créixer al voltant del castell, que era la seu administrativa de la Baronia d’Entença i després del Comtat de Prades. Situat a la part alta de la població, al carrer Malanyet, acull el Museu Comarcal, un espai per descobrir la història i les tradicions d’aquest territori: la prehistòria, el comerç amb romans i ibers, el naixement de Falset a l’edat mitjana,... Fins a l’època moderna, amb la introducció de la vinya. De fet, el Priorat és l’única comarca catalana que compta amb dues denominacions d’origen vitivinícoles diferenciades: la DO Montsant i la DOQ Priorat.

16 parades

Per conèixer una mica més Falset, l’Ajuntament ha creat una aplicació per a mòbils i tauletes, amb tres rutes. Un primer recorregut ofereix una visió general del poble, amb 16 parades identificades, com el celler cooperatiu, la plaça vella o el castell. En una segona ruta ens conviden a descobrir el passat jueu de Falset, amb la sinagoga i el pont, entre altres parades. Mentre que al tercer recorregut passejarem pel Falset en guerra. L’aplicació ens avisa, a través de notificacions, dels diferents punts d’interès i ens dona la informació històrica de cada lloc.

Cooperativa Falset-Marçà

Una de les parades és, evidentment, l’espectacular celler modernista de Cèsar Martinell, seu de la Cooperativa Falset-Marçà (DO Montsant), amb més d’un segle d’història. L’edifici, a cavall entre el Modernisme i el Noucentisme, es va inaugurar el 1919, i és una de les anomenades “catedrals del vi”, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, deixeble d’Antoni Gaudí.

Però a Falset hi ha altres edificis destacables que actualment acullen institucions públiques, com el palau dels Ducs de Medinaceli, de 1630 i estil renaixentista, que és la seu de l'Ajuntament de Falset; el palau gòtic dels Comtes d'Azara, seu del Consell Comarcal del Priorat, una mostra típica dels palaus catalans, amb una majestuosa escala de volta catalana que puja a la planta noble des del pati d'entrada per als carruatges; o Cal Magrinyà, una casa situada al capdamunt del carrer de Baix, on hi havia la Font del Batlle i els safareigs públics de la vila, i que acull la Biblioteca Municipal Salvador Estrem i Fa.

Per anar una mica més enllà i conèixer els voltants de Falset i aquesta zona del Priorat, hi ha diverses rutes que es poden fer a peu. Una de les més completes és Els batecs del vi, que ens portarà de Falset a Gratallops i Bellmunt del Priorat. És una excursió circular, de més de 18 quilòmetres, que es pot fer en unes sis hores i amb un desnivell de 625 metres. Hi ha l’opció de fer la meitat de la ruta, fins a Gratallops. El camí, com la resta de senders de la Xarxa del Priorat, està senyalitzat amb marques de color groc tret que coincideixin amb trams de GR -senyalitzat amb ratlles blanques i vermelles- o de PR -blanques i grogues-, i s’inicia al portal dels Ferrers, a les muralles de Falset.

Des del poble també podem fer una excursió curta fins a les ermites de Sant Gregori i Sant Cristòfol, passant pel Coll de l’Eudalda. La primera està a un quilòmetre i mig de Falset. El temple, on es venera la imatge de Sant Antoni, és un edifici molt senzill, construït al 1927 després que una esllavissada destruís l’ermita anterior. Val la pena visitar-la no només per l’edifici sinó per l’espectacular paisatge que l’envolta.

L’ermita s’aixopluga sota un abric de roca de gres rogenc, de formes arrodonides, i està envoltada d’altres roques amb noms tan captivadors com el Gegant o el Caragol. Al davant del temple hi ha un balcó que ens permet veure tota la vall de Falset i que és un mirador excepcional per les seves postes de sol, quan la llum ataronjada del capvespre potencia els colors de les roques que ens envolten.

De l'ermita medieval de Sant Cristòfol només en queden les ruïnes. La trobem una mica més amunt i al nord de la de Sant Gregori, molt a prop d’una cavitat a l’interior de la roca on, segons la tradició, va viure Sant Cristòfol. Des del damunt de la cova també hi ha unes vistes privilegiades de tota la vall.

Passat miner



El Priorat és terra vitivinícola, però també va tenir una important indústria minera. A Bellmunt del Priorat hi ha un dels vestigis més importants de la història minera de la comarca, la Mina Eugènia, amb 14 quilòmetres de galeries subterrànies i fins a 620 metres de profunditat, d’on s’extreia la galena, el mineral del que se n’obtenia el plom i que s’exportava en lingots. En aquest conjunt minero-metal·lúrgic, actiu fins al 1972 i actualment museïtzat, podem conèixer com era la vida dels miners a finals del segle XIX i principis del XX, i com vivien a la Colònia que l’empresa Minas del Priorato SA va fer construir. Al costat, hi ha la Casa de les Mines, un bonic edifici modernista on vivia el director i on hi havia les oficines i el laboratori de l’empresa. Si fem una visita guiada, a més de conèixer la història d’aquestes mines, podrem endinsar-nos fins a la primera planta -en tenia 20- i recórrer uns 700 metres de la primera galeria.

Al poble de Marçà hi ha el Centre d'Interpretació i reproducció de la tortuga mediterrània, on ens ensenyaran com crien i cuiden aquesta espècie per introduir-les al seu hàbitat natural. En el mateix centre hi ha el parc de les olors, un jardí amb plantes aromàtiques amb què es vol impulsar un projecte de coneixement d'aquesta flora.

Marçà també destaca per la seva quantitat d’artistes. Al poble hi trobem el museu Lula Pérez-MarçàGiné, on descobrirem l’obra escultòrica d’un dels artistes locals més destacats, Marcel·lí Giné, i de la seva esposa Lula Pérez. A més, s’hi exposen les pintures d’un altre marçalenc, Josep Sancho Piqué, de principis del segle XX.

A Porrera, a nou quilòmetres de Falset, hi ha una ruta força interessant, la dels Rellotges de sol, amb fins a catorze rellotges de sol de tot tipus, datats en la seva majoria al segle XIX.