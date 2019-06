Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) alcanzaron este viernes de madrugada un acuerdo sobre las bases del primer presupuesto para la eurozona, un instrumento destinado a engrosar el arsenal de medidas para prevenir y afrontar futuras crisis. "El Eurogrupo terminó a las 4.30 de la mañana con un acuerdo", ha anunciado en la red social Twitter el portavoz del presidente de este foro, Mário Centeno.

El pacto llegó tras una reunión maratoniana, que comenzó a las 13.00 horas (11.00 GMT) del jueves y se prolongó durante más de quince horas, pese a que los titulares económicos de la eurozona —el Eurogrupo— y los del resto de la UE llevan desde diciembre trabajando en las líneas maestras de este presupuesto.

The #eurogroup ended at 4:30 this morning, with a deal! Press conference at 8:15 pic.twitter.com/sPQbXktGC2