El juicio más mediático en la historia de España quedó este miércoles visto para sentencia, después de cuatro meses y 52 sesiones en las que la Justicia ha intentado depurar responsabilidades por lo ocurrido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. A la espera de la resolución del Tribunal Supremo que ha llevado la causa, la mayoría de la población considera que se ha tratado de un proceso justo.

Así, un 56% de la ciudadanía tiene la impresión de que el del 'procés' ha sido un juicio justo, frente a un 32% que piensa lo contrario, de acuerdo con un sondeo realizado por Metroscopia entre el 10 y el 11 de junio a cerca de 1.400 personas.

Se trata de una opinión que ha evolucionado a lo largo de los cuatro meses que ha durado el juicio. Tras las primeras sesiones, la percepción de que era un juicio justo era de un 51%, por lo que ha subido en cinco puntos.

Respecto a la opinión en función de los partidos, el 77% de los votantes de PP y Ciudadanos considera que el proceso ha sido justo, dos puntos porcentuales por encima del 75% de los electores afectos a Vox. En el caso del PSOE, esta cifra baja al 64%, mientras que entre los favorables a Unidas Podemos se reduce al 32%.

La percepción es claramente negativa entre los votantes independentistas. Así, el 96% de los ciudadanos afines a ERC estima que el juicio ha sido injusto, un porcentaje que se reduce al 94% en el caso de los favorables a Junts per Catalunya (JxCat).

Marchena, aprobado

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, era un desconocido para el grueso de la población española cuando comenzó el juicio hace apenas cuatro meses. Ahora, gracias a la retransmisión en abierto de las sesiones del proceso judicial, los ciudadanos se han forjado su propia opinión sobre el magistrado y aprueban su actuación en esta causa.

Omnipresente en la sala, a este magistrado canario de 60 años no le tembló el pulso a la hora de replicar a la cúpula fiscal del país, fue cortante con la abogada del Estado y mostró mano de hierro en guante de seda con las defensas. Su "No me replique, no discuta conmigo" y su "Esto es un insulto a los miembros del tribunal" han quedado en el imaginario colectivo y han permitido a los espectadores forjarse una opinión sobre Marchena.

En este sentido, el 57% de la ciudadanía tiene una percepción positiva de la labor del juez y solo el 19% piensa lo contrario, mientras que el 4% considera que su actuación ha sido regular y el 20% restante no tiene una opinión formada al respecto.

En cuanto a la percepción por partidos, la consideración de que Marchena ha actuado "bien" alcanza el 84% entre los votantes de Vox y baja hasta el 78% en el caso de los partidarios de PP y Ciudadanos. Respecto a los electores socialistas, el porcentaje se sitúa en el 63%.

Marchena suspende para los ciudadanos afectos a Unidas Podemos, ya que tan solo el 35% estima que se ha comportado adecuadamente. Este porcentaje se reduce drásticamente al analizar a los simpatizantes del independentismo, puesto que apenas el 11% de los votantes de JxCat y el 4% de los electores de ERC opina que el magistrado ha actuado correctamente.