Sin embargo, los citados padres, reunidos en torno a la plataforma 'Cole Centro ¡Ya!', han convocado una nueva concentración este jueves ante el Parlamento ante lo que consideran "engaños" de Educación al "no crear jurídicamente el nuevo colegio para la zona centro, no habilitar el prometido espacio de tránsito y no dar una solución a las familias afectadas en dicho marco". "No hay voluntad real de la Consejería de construir el nuevo colegio", insisten.

En este sentido, desde la Junta de Andalucía se ha indicado en un comunicado que desde el 26 de abril se ha mantenido sucesivos encuentros con las familias que han solicitado exclusivamente plazas escolares en colegios públicos de la zona centro de Sevilla, llegándose al acuerdo el 29 de mayo en una de las reuniones en el Parlamento para que la Comisión de Escolarización reubicara a los niños en el CEIP 'Carmen Benítez'.

"El proceso de matriculación es un derecho que las familias ejercen de manera libre", recuerda, añadiendo que los 13 niños que formaban parte del listado enviado por los padres han sido reubicados y las familias han certificado matrícula en el CEIP 'Carmen Benítez' de"manera libre y voluntaria".

Además, detalla que el aula que acoge las clases de educación física será habilitada para los niños que se han matriculado y la Delegación de Educación acometerá una intervención para poner la cubierta del patio. Por último, señala que el plazo de presentación de reclamaciones y recursos de alzada sobre el proceso de matriculación continúa abierto hasta el 21 de junio.

Frente a ello, la plataforma de padres y entidades de la zona considera que la "actual administración educativa, como la anterior, intenta justificar que mantiene sus compromisos con hitos administrativos menores, pero elude dar los pasos definitivos que lo hagan creíbles". "Los archivos de la Consejería están repletos de proyectos redactados y solares cedidos, pero no hay ningún acto real que garantice la creación del nuevo centro", afirma.

Además, se lamenta que no se haya arbitrado "ningún método objetivo" para resolver situaciones como las producidas estos días, en las que padres pasan la noche en algunos centros para ser los primeros en acceder a la vacante que pueda producirse si una familia no ha completado la matriculación. "Las familias llevan semanas en una situación de total desamparo y angustia y la situación es chapucera y arbitraria en el caso del Casco Antiguo, con muchas familias sin plaza", agrega.