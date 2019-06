"No se deben mezclar unas cosas con otras y quien lo haga, en este caso, no es neutral ni busca una solución objetiva. La consejera que se dedique a sus competencias que desde el Ayuntamiento, que mantiene un diálogo abierto y permanente con los vecinos, nos dedicaremos a las nuestras", ha dicho Espadas tras ser cuestionado por las declaraciones de la consejera en las que defendía las condiciones de "seguridad, convivencia y disciplina absoluta" del centro de MENA en la Macarena mientras que remitía al Ayuntamiento como "administración competente" sobre "el resto de recursos y la situación de inseguridad o marginalidad de la zona".

Ruiz defendía así este centro en el Parlamento andaluz ante una pregunta del diputado de Vox Francisco Serrano en la que se hacía eco de las movilizaciones de vecinos de este distrito, quienes advertían de que la zona está "saturada" de centros sociales y recordaban los compromisos de formaciones como PP y Cs a nivel local sobre la redistribución en toda la ciudad de este tipo de instalaciones.

En este marco, Espadas ha pedido a la consejera "que se informe mejor sobre cuál es la realidad y de las distintas problemáticas y que dé respuestas, sobre todo, a lo que plantean los vecinos". "Si el centro está perfectamente bien gestionado, debe convencer a los vecinos de que no va a generar ningún tipo de problemas, pero que no entre en otro tipo de valoraciones porque no le corresponden y porque demuestran una gran desinformación", advierte.

Recuerda que los centros de atención a MENA funcionan en toda Andalucía con un control "bastante riguroso por parte de la Administración y con profesionales", algo que considera que la Junta ha de saber trasladar a los vecinos y "tranquilizar". Sin embargo, lamenta que "a veces esto se convierte en una cuestión que se politiza o que genera un clima enrarecido", por lo que pide "ponerle serenidad y explicar que el funcionamiento será el correcto".

Además, traslada a la Junta que "no se preocupe respecto al Ayuntamiento, que tiene un dialogo permanente y abierto con los vecinos y con los distintos colectivos y organizaciones en relación a las personas sin hogar y otros centros sociales". "Dentro de nuestras competencias desarrollaremos las decisiones en el futuro que haya que ir tomando pero no se deben mezclar unas cosas con otras y quien lo haga en este caso no es neutral ni busca una solución objetiva", sentencia.