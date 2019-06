La presidenta del PPCV y síndica del grupo en Les Corts, Isabel Bonig, ha censurado el "pacto de sillones" y el "juego de tronos" entre PSPV, Compromís y Unides Podem hasta llegar a última hora al acuerdo de gobierno del Botànic II, con el que cree que el 'president' de la Generalitat en funciones y líder socialista, Ximo Puig, será "rehén" los próximos cuatro años de la confluencia 'morada', "los comunistas de toda la vida con iPhone". Esta es la razón por la que ha justificado el voto en contra de los 'populares' a su investidura.

Puig, como único candidato, ha exigido en el debate de investidura en Les Corts que el PP "se aplique la medicina", aprenda del pasado y supere su "discurso catastrófico", así como que supere "esa losa enorme que está ahí", en referencia a la corrupción. "Bonig, después de tanto tiempo, he descubierto que el Titànic eran ustedes", ha aseverado al hilo de la comparación que ella utiliza para hablar del Botànic.

Así ha arrancado la segunda jornada del debate de investidura tras la firma in extremis del Botànic II este miércoles por la tarde en Alicante, gracias a un receso de 24 horas desde que se iniciara la sesión con el discurso de Puig. Unas palabras que Bonig ha resumido como "pasado, pasado y pasado", asegurando que "solo sabe hablar del PP".

La 'popular' ha retomado la alusión que hizo Puig a Manuel Azaña, presidente de la II República, afirmando que "mirándole a los ojos, como hija y nieta de un socialista, si la izquierda y el PSOE entendiera el significado de la paz y el perdón, España sería indestructible; qué lástima que la Comunitat tenga un presidente del pasado". Puig ha llamado a aprender del histórico político y "huir de las 'dos Españas'" y se ha preguntado "cómo el PP apoyó esa foto de la plaza de Colón" que utilizó Vox en campaña.

"NI REIVINDICACIONES NI PANCARTAS"

La financiación autonómica ha vuelto a centrar parte de la sesión. Bonig ha recordado que Puig prometió exigir el cambio del modelo "gobierne quien gobierne porque los valencianos están hartos de ofrendar nuevas glorias a España" y ha criticado que ahora que gobierna el PSOE "ni reivindicaciones ni pancartas".

Él ha replicado que lo ha reclamado "gobierne (Mariano) Rajoy o (Pedro) Sánchez" y ha recalcado que "Sánchez ha estado nueve meses y el PP una década". Ha vuelto a prometer que, si el líder del PSOE es investido, lo exigirá "desde el primer día" como ha dicho "en público y privado y delante" del propio presidente del Gobierno central.

Durante el debate ambos también se han cruzado acusaciones sobre los logros del anterior gobierno autonómico del PP y el primer Botànic sobre todo en materia de sanidad, educación, dependencia y lucha contra la corrupción.

Precisamente sobre corrupción ha girado el crispado tramo final, cuando Puig se ha dirigido a la portavoz adjunta del grupo del PP Eva Ortiz para afirmar que ha nacido en "la cuna de la corrupción", en referencia a la Vega Baja (Alicante) -ha puntualizado después que es "la tierra más hermosa de la Comunitat, la cuna de Miguel Hernández", ante lo que esta diputada ha pedido la palabra, aunque el presidente de Les Corts, Enric Morera, ha considerado que no era necesario al no contravenir el reglamento y entrar en el debate político.

El candidato ha destacado la "lucha inequívoca contra la corrupción" y ha afirmado que lleva 30 años en política "sin ninguna acusación de corrupción", ante la referencia de Bonig a su "dilatada carrera". Ha reclamado así "respeto" al PP, que cree que todavía tiene "una losa enorme que continúa lastrando la reputación valenciana".

BONIG: "PURO DESASTRE" CON PODEM

Durante su intervención, Bonig ha cargado contra la escenificación del acuerdo en el Castillo de Santa Bárbara en Alicante -"espero que tengáis todas las fotos del mundo"-, que cree que refleja "un pacto de sillones rebautizado y la claudicación del socialismo al nacionalismo de Compromís y la extrema izquierda de Podemos". Ha advertido que "si con dos no ha funcionado, con tres va a ser puro desastre", algo que "ya van reconociendo en privado".

Ahora bien, ha sostenido es gracias a su "calculado adelanto electoral" para que coincidieran las autonómicas con las generales el 28A. Se ha preguntado "qué hemos ganado" y "dónde ha quedado la agenda valenciana que iba irrumpir en el discurso nacional".

Ha prometido "ni un minuto de tregua" a Puig mientras "siga rehén de sus palabras y sus silencios", cuando "ya no tiene el beneficio de la duda" como en 2015. "Sus compromisos de hace cuatro años aún eran creíbles, los de ahora no. Ya no le puede echar la culpa al PP", ha enfatizado.

Por todo, ha exigido que el Botànic II pase de "hablar del 'quién es quién'" al "cuándo y cuánto". "¿Cuánto nos va a costar esta fiesta y esta superestructura administrativa? Llevan mes y medio hablando de altos cargos, sillones, asesores, sacando la regla de tres para ver qué me toca y a cuántos puedo colocar", ha ilustrado tras "perder la cuenta de los chiringuitos".

Ante la entrada de Podem, ha afirmado que el PSPV "no ha aprendido nada de lo que le ha pasado al PSOE en otras comunidades" mientras "parece que Sánchez sí y no quiere a los comunistas al lado: Pablo Iglesias le fue mendigando y le ha dicho 'no te doy nada, te toreo'". "Nos van a dar días y tardes de gloria", ha alertado, para rechazar el "mercadeo insultante" que provoca que "los valencianos se desenganchen de la política".

Ha exigido saber "qué va a pasar con el requisito lingüístico, la tasa turística, el impuesto de sucesiones, el plan de ajuste de Hacienda, las empresas del hermano de Puig, Intu Mediterrani o À Punt, el gran desastre de la legislatura, obra de Podem", así como si Vicent Marzà seguirá como conseller de Educación tras "40 sentencias en contra". En todo ha augurado "discrepancias brutales" y "una batalla campal".

Sobre la vicepresidencia 'verde' de Podem, ha ironizado que le "asustaba que entrara Vox" por el logo del partido y ha criticado que el Consell "no ejecutó dinero contra cambio climático en 2018". "Al final, su juego de tronos tiene paralizada la administración. Pero no les importa: ponen competencias en una coctelera y salen consellerias por arte de magia como el Monopoly", ha denunciado, y ha bromeado que "se soluciona con un par de 'seminaris' de estos", en alusión a las reuniones de balance celebradas por el Consell.

Bonig ha vuelto a citar a la serie de HBO para asegurar que está "dispuesta a hablar con el alcalde de Peñíscola (Castellón) -el 'popular' Andrés Martínez-, que ha ganado con mayoría absoluta, y traer el trono de hierro para ver si alguna vez hacen algo".

PUIG: "ESTE CONSELL ES UN BARCO MÁS HUMILDE"

Citando el prólogo de 'El corazón de las tinieblas' de Joseph Conrad, Puig ha tomado la palabra ilustrando al PP valenciano como "el hundimiento del Titanic, el más grande, lujoso e insultante santo y seña de una generación que pereció con él y se llevó la estúpida prepotencia de una época". "Desgraciadamente, quedan demasiadas brasas de aquel tiempo, pero seremos capaces de dar un paso adelante: Este Consell es un barco más humilde".

Ha prometido "intentar recuperar hasta el último euro dilapidado" en la compra por un euro de Valmor Sport para asegurar la celebración del Gran Premio de F1 en el circuito urbano de València, después de que el Tribunal de Cuentas haya rechazado la demanda de la Generalitat y haya condenado a la administración al pago de costsa.

"Vamos a trabajar para cimentar una Comunitat inclusiva. Este gobierno se sabe rehén de los valencianos y no de nadie más, y yo me siento rehén de los valencianos y solo claudico ante los valencianos", ha reivindicado, y ha zanjado a la líder del PPCV: "Si yo vivo en el pasado, usted en la prehistoria".