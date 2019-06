La directora general de Economía Social y Autónomos ha destacado la importancia de que las empresas que se constituyen bajo alguna de estas fórmulas jurídicas sigan creciendo y ganando en competitividad para generar nuevos empleos, estables y de calidad.

En este sentido, ha señalado la importancia de desarrollar las nuevas fórmulas cooperativas, contempladas en la Ley y Reglamento de Sociedades Cooperativas Andaluzas, el acercamiento a empresas convencionales y su transformación, la digitalización y la internacionalización de estas empresas de Economía Social o la implantación del cooperativismo de plataforma, mediante la tecnología de Cadenas de Bloques, como los retos inminentes para el sector.

La directora gerente de Andalucía Emprende, Rosa Siles, el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Javier Loscertales, han acompañado a Romero en la inauguración de estas jornadas en el Centro Cívico 'Las Sirenas', que también han contado con la participación del presidente de Faecta Sevilla, José Romero Alonso.

Todos los representantes de la Junta de Andalucía han destacado el valor del sector como una opción "estratégicamente viable para la generación de riqueza y para la creación de empleo estable y de calidad", así como "clave de cohesión social y desarrollo local, todo, en favor de un crecimiento sostenible".

Rosa Siles ha destacado los puntos clave que tienen en común los últimos estudios realizados sobre el presente y el futuro de la economía social. Siles ha argumentado que "la revolución tecnológica está marcando ya los retos del futuro y nos está obligando a aprender y a adaptarnos a una velocidad que es casi tan importante como el aprendizaje en sí mismo. Por eso es fundamental que las empresas sean flexibles y dinámicas, y que sepan conjugar el factor tecnológico con el factor humano, y ahí las empresas de economía social, por sus propias características, juegan con ventaja".

Algo que ha apoyado el delegado territorial de Empleo, Javier Loscertales, quien ha destacado características de la economía social como "la priorización del factor humano sobre el capital, su fuerte compromiso con la responsabilidad social y empresarial y la clara vocación social".

El presidente de Faecta Sevilla, José Romero Alonso, ha presentado Andalucía como una Comunidad Autónoma a la vanguardia de la economía social. Ha puesto en valor la reforma de la Ley de Sociedades Cooperativas, que reduce a dos el número de personas necesarias para crear este tipo de empresas, lo que "ha permitido su incremento y la generación de empleo en este sector".

Alonso ha señalado que el primer trimestre de 2019 ha arrojado unos datos muy positivos para el sector, con 115 nuevas cooperativas frente a las 53 creadas en el primer trimestre de 2018, un dato que refleja un crecimiento del 217%. En términos de empleo, las cooperativas andaluzas han creado 329 nuevos puestos de trabajo, un 153% más que en el mismo trimestre de 2018.

En este encuentro varias cooperativas nacidas en el seno de Andalucía Emprende, como son 'Entreenate, S. Coop. And', 'Creando Conciencia, S. Coop. And.', Entrebits, S. Coop. And.', 'Cotidiana, S. Coop. And.' e 'Isoluciona, S. Coop. And.', han expuesto sus proyectos y su trayectoria para dar a conocer sus experiencias a los emprendedores allí reunidos e informarles de alternativas y posibles soluciones a dificultades que puedan encontrarse.