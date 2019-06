Valencia.- Ribó 'entiende' la protesta de 'València no està en venda' pero señala que 'no puede reescribir la historia' EUROPA PRESS - Archivo

"A mi esto me preocupa", ha señalado el primer edil en funciones, que ha apuntado que en esas circunstancias hay localidades valencianas como "Sueca, Sagunto, Quatretonda o Paiporta".

Asimismo, ha resaltado que manifiesta esta preocupación para "estimular que llegue a buen puesto" cualquier negociación en favor de ejecutivos municipales progresistas y ha declarado que ha pedido a la dirección de su partido, Compromís, "que nos preocupemos todos un poco de ese tema porque es serio".

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el acto de entrega de la Carpeta de Altos Cargos del Ayuntamiento a los nuevos concejales electos tras los comicios del pasado 26M, preguntado por esa cuestión. "Con la información que tengo desde municipios me está preocupando bastante cómo están evolucionando los acuerdos. La información que tengo es que el Partido Socialista no está trabajando mucho en el sentido de hacer acuerdos progresistas y eso me parece preocupante", ha planteado.

Preguntado por si esas situaciones pueden deberse a una "falta de generosidad", Ribó ha respondido que no lo sabe y ha insistido en que la información de la que dispone le "preocupa". "Había un acuerdo del Botànic para los acuerdos de progreso que se tuvieran en los municipios y nos están llegando informaciones de que no van en esa dirección. Creo que no es una cosa agradable", ha agregado.

El responsable municipal en funciones ha comentado que los datos que le han facilitado apuntan a que hay "diversos municipios de la provincia en los que las cosas no están nada claras" para ir hacia un gobierno de progreso y en la que "no se están cumpliendo los acuerdos" planteados a nivel autonómico hacia ese camino.

"Hay una serie de municipios donde la actitud del Partido Socialista no está siendo la que en principio tendría que ser", ha insistido, al tiempo que ha confiado en que finalmente se puede llegar "a buen puerto".

"SE AVANZA EN EL PROGRAMA"

Por otro lado, preguntado por las negociaciones entre Compromís y PSPV en la ciudad de València para la reedición del Govern de La Nau, el ejecutivo progresista que se plantea para los próximos cuatro años entre estas dos formaciones, Ribó ha asegurado que el proceso sigue el camino marcado y ha reiterado que se sigue trabajando en la redacción de un programa de gobierno común.

"No hay mucho más que decir. Se avanza en el programa. Considero que se avanza, ojalá se pudiera acabar ya, cuanto más pronto. Espero que se avance seriamente en ese tema", ha aseverado, además de recordar que este viernes tendrá lugar la cuarta reunión de la comisión negociadora entre Compromís y PSPV.