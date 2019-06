BComú pregunta este jueves y este viernes a sus bases con una consulta electrónica si prefieren un acuerdo de gobierno entre la formación y ERC con su candidato, Ernest Maragall, como alcalde, o con uno con el PSC y con Ada Colau como alcaldesa -lo que requeriría los votos de otras formaciones, como la de Manuel Valls-.

Fuentes de BComú han detallado que la consulta estará activa hasta las 17.00 horas de este viernes, 24 horas antes del pleno en que se constituirá el nuevo consistorio y se elegirá el nuevo alcalde.

BComú explica en un documento entregado a la prensa que han abordado ambas posibilidades en reuniones con PSC y ERC, y que en los dos escenarios "el acuerdo de gobierno se firmaría después de la investidura, y su concreción sería sometida de nuevo a votación de las bases de la organización".

En rueda de prensa posterior al comunicado, Ada Colau ha defendido "como mejor propuesta" el pacto con el PSC y con ella de alcaldesa, con los votos de Manuel Valls.

Estos apoyos "inesperados" no gustan a Colau, dice, y les han hecho dudar mucho sobre qué hacer. "No es una decisión facil, pero tras el debate interno hemos llegado a la conclusión que no debemos renunciar a gobernar por una agenda de cambio". Aunque eso suponga aceptar "tres votos regalados" por el partido de Manuel Valls, que no está dispuesto a ceder la alcaldía a los independentistas de ERC.

Entre las políticas que quiere llevar a cabo Colau en la próxima legislatura, la alcaldesa en funciones ha mencionado el control de los precios del alquiler en la ciudad de Barcelona y, además, la defensa de la petición de la libertad "para los presos políticos".

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afeado este jueves a los comuns que su candidata en Barcelona, Ada Colau, esté dispuesta a volver a ser alcaldesa con los votos del candidato de BCN Canvi-CS, Manuel Valls. "¿Saben lo que significan los votos del señor Valls? Son los votos del 'establishment', los del 'puente aéreo', los de la casta, los de los poderes del Estado", ha criticado durante la sesión de control al Govern en el Parlament.

