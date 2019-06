Esparza: "Ayer dijimos no a Sánchez pero no un no definitivo, sino un no, de ti depende" porque, asegura, no cree positivo que el Gobierno español dependa de "independentismos radicales".

Javier Esparza, líder de UPN y candidato a la presidencia de Navarra por Navarra Suma, ofrece una rueda de prensa desde el Congreso: "En Navarra en estos últimos cuatro años ha habido un gobierno sectario y excluyente. Los ciudadanos quieren un Gobierno constitucionalista y por eso los ciudadanos nos han dado una mayoría más que contundente. El PSOE de Navarra quiere en cambio un Gobierno en minoría con todos los que han perdido y la abstención de Bildu. En este contexto, también hemos visto que el PSOE reclamaba responsabilidad y abstención al PP y Cs y yo me pregunto si es responsable juntar a los cinco partidos perdedores para que no gobiernen los que hemos ganado".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha convocado este jueves en Madrid al presidente del partido en Canarias, Asier Antona, y a los presidentes insulares de la formación para valorar la oferta de Coalición Canaria (CC) para presidir el Gobierno de las islas, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, se reúne este jueves en el Congreso con los independentistas de JuntsXCat y de Esquerra Republicana (ERC) para hablar de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Podemos ha abierto una consulta a su militancia de Palma y de Ciutadella acerca de los posibles acuerdos a los que pueden llegar durante las negociaciones, que están teniendo lugar estos días, para formar gobierno en los ayuntamientos de estos dos municipios. Según han informado, los militantes pueden votar y decidir hasta el próximo viernes 14 de junio a las 11.00 horas. Para Palma, la pregunta es "¿estás de acuerdo con que Podemos se integre en el gobierno municipal de Palma" junto a los partidos PSIB y MÉS "si se llega a un acuerdo de investidura que respete la representatividad de Podemos respecto a los resultados obtenidos?". Para Ciutadella, la pregunta se ha formulado en términos similares.

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que la negociación con el PSOE para formar gobierno "no va de exigencias ni de peticiones" de ministerios o vicepresidencias, pero apela al pacto de gobierno de la Comunidad Valenciana y dice que es de sentido común que las fuerzas que apoyan la investidura acaben participando en el Ejecutivo en proporción equivalente a los resultados electorales.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha garantizado este jueves que la incorporación a las cuentas de la comunidad de un teléfono de atención contra la violencia intrafamiliar "no elimina" la lucha contra la violencia de género. "Todo lo que sea sumar es bueno", ha afirmado. Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha apuntado que la lucha contra la violencia de género "lo aceptamos todos" y es "un compromiso de la sociedad". "Todo lo que sea luchar contra la violencia lo compartimos", ha indicado. No permitamos que nos vuelvan a dar ni una lección más de política social.

Hemos logrado dar otro paso para aprobar los #PresupuestosAND19 más sociales de la historia de #Andalucía. El proyecto de Ley supera el debate de la totalidad.

Los dos concejales electos de Vox en el Ayuntamiento de Burgos serán determinantes en el Pleno de investidura, en el que PP y Cs propondrán como candidato a la Alcaldía a Vicente Marañón, de la formación naranja, de materializarse el principio de acuerdo alcanzado por ambas formaciones a nivel regional, informa Europa Press.

A las 10.00 horas se ha retomado la sesión de investidura de Ximo Puig en Les Corts Valencianes.

La alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau, explicará este jueves los detalles sobre la consulta a las bases que Barcelona en Comú (BComú) ha decidido activar este jueves y viernes para decidir cómo afronta la investidura el próximo sábado, día 15. Este miércoles los comunes ya reiteraron que se presentará la candidatura de Ada Colau a la Alcaldía, tal y como aprobó el Plenario de Barcelona en Comú el pasado día 7, y que trabajarán "para alcanzar la Alcaldía el próximo plenario del 15 de junio", mientras constataron la imposibilidad de formar un gobierno tripartito BComú-ERC-PSC.

PSOE y PRC de Torrelavega (Cantabria) han alcanzado un acuerdo programático para el gobierno de la capital del Besaya, a falta de "detalles". El acuerdo, tal y como establecen los estatutos federales del PSOE, será votado en una consulta a los militantes socialistas de Torrelavega este viernes, de 18.00 a 21.00 horas, en la Casa del Pueblo. Así lo han informado los socialistas en un comunicado, en el que la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE Torrelavega ha valorado positivamente dicho acuerdo, alcanzado por la comisión negociadora con el Partido Regionalista.

"Nosotros no hemos puesto un veto a nadie. Lo que mantenemos es que no habrá acuerdos de negociación con Vox. No ha habido y no habrá miembros de Vox en los Gobiernos que negocie Ciudadanos", dice José María Espejo-Saavedra, secretario de acción institucional de Ciudadanos, en TVE.



"Los votos de Cs irán al candidato que surja que las negociaciones de Cs y PP. Por tanto, será Vox (y no Cs, como acusa Vox) quien permitirá o no que sea Carmena la que siga al frente del Ayuntamiento de Madrid, responde Espejo-Saavedra a Ortega-Smith.



Sobre Barcelona, Cs mantiene que no apoyará la candidatura de Ada Colau porque "es independentista".

🔴 @TeoGarciaEgea: "Si queremos que gobierne la lista mas votada hagámoslo, pero no después de las elecciones, sino con una ley electoral como propusimos hace meses. No se nos puede pedir que no lleguemos a acuerdos."



▶️ https://t.co/WNlSFNpSsH



#️⃣ #GarcíaEgeaEnOndaCero

"Ayer conseguimos en Andalucía unos presupuestos sin ceder a los postulados de los extremismos", dice García Egea para volver a insistir en que el PP no va a hacer los deberes al PSOE. "Al final los extremismos o los que quieren situarse voluntariamente en la radicalidad son minoritarios en muchos municipios. Nadie puede criticar que las 34 medidas vayan en la moderación", ha apuntado el dirigente popular.



Sobre la alcaldía de Madrid, García Egea afirma que "Martínez Almeida tiene todo el derecho a presentarse porque ha conseguido un gran apoyo. Ciudadanos está demostrando ser un partido serio y riguroso. Aguado es una persona que cumple lo que dice, igual que Espinosa de los Monteros. Está bastante claro que o sale Almeida o sale Carmena".



Sobre si cederá sillones a Vox en el Gobierno regional madrileno, García Egea dice que el partido de Santiago Abascal "tiene que ser consciente del lugar donde le han puesto los ciudadanos". Sin embargo, el secretario general de Vox y concejal electo en Madrid, Javier Ortega Smith, ha vuelto a exigir este jueves consejerías en el Gobierno de la Comunidad de Madrid mientras que ha calificado de "suplicio" la negociación en la capital por las "trabas" de Cs, al que acusa de pedirles un "cheque en blanco". La negociación en Madrid es para Ortega Smith un "auténtico suplicio", porque Cs se dedica a poner "vetos" pidiendo que el alcaldable del PP, José Luis Martínez-Almeida, ceda el puesto de alcalde a Begoña Villacís o negándose a sentarse con Vox que, ha recordado el edil electo, es "imprescindible".

"El PP no va a hacer los deberes del PSOE. Sánchez debe buscar entre sus socios de la moción de censura. Prefiero que Sánchez no gobierne", insiste cuando le vuelven a preguntar si prefiere un Gobierno de Sánchez con independentistas o nuevas elecciones, pero García Egea evitar pronunciar 'nuevas elecciones'. 🔴 @TeoGarciaEgea: "Nosotros creemos que es mejor que @sanchezcastejon no sea investido. Es un peligro para España."



▶️ https://t.co/WNlSFNpSsH



#️⃣ #GarcíaEgeaEnOndaCero

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, entrevistado en Onda Cero, ha declarado que el PP es partidario de que Pedro Sánchez no sea investido presidente. Recuerda que Sánchez ha subido impuestos y no ha respondido a la petición del PP de que se comprometiese a no indultar a los presos independentistas.



"Prefiero que no siga gobernando Pedro Sánchez. Lo mejor que le puede pasar a España es que Pedro Sánchez deje de ser presidente y el PP quiere construir un modelo de España radicalmente diferente al modelo del PSOE", ha respondido a la pregunta de si preferiría unas nuevas elecciones generales.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el PNV está abierto a las propuestas de la oposición porque son un gobierno en minoría. 🎙️"Estamos abiertos a las propuestas de la oposición porque somos un gobierno en minoría" @jerkoreka

¿Consecuencias de arrebatar alcaldías a EH Bildu y PP?

"Una cosa no debe perjudicar a la otra"



¿Consecuencias de arrebatar alcaldías a EH Bildu y PP?



"Una cosa no debe perjudicar a la otra"



🔴 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼 @RadioEuskadi /https://t.co/zOtmNweC2T — Boulevard R. Euskadi (@Boulevardeitb) 13 de junio de 2019

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado en Los Desayunos de TVE que Vox haya llegado a las instituciones. .@equipoGabilondo: "Somos el partido más votado. Sigo trabajando para aglutinar fuerzas para merecer presentarme ante el presidente de la Asamblea (...): Seguimos trabajando (...). Es mi obligación postularme como candidato a la presidencia"