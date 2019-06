Este órgano, tampoco considera acreditado que con esta adquisición se haya ocasionado perjuicio a los fondos públicos. Así consta en una sentencia de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con fecha de este 11 de junio y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la magistrada Margarita Mariscal de Gante considera que al haberse descartado que los seis demandados hayan incurrido en responsabilidad contable, no ve necesario entrar a enjuiciar las alegaciones de prescripción que habían argumentado, ya que "una responsabilidad contable inexistente no puede estar prescrita ni no prescrita".

La Generalitat había presentado una demanda en un procedimiento de reintegro por alcance, en la que pedía la devolución de 24 millones de euros por presuntas irregularidades contables en la compra por un euro de Valmor Sports, que organizaba la Fórmula 1 en València, por parte de la empresa pública sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva.

La reclamación de esa cantidad se dirigía contra la exconsellera del PP Lola Johnson y otros cuatro directivos de la sociedad, mientras que subsidiariamente, en caso de rechazarse esa primera petición, se reclamaban 14,6 millones a estas cinco personas más otra exconsellera 'popular': Trini Miró.

