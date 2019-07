El pasado mes de febrero, Rosa Santos dejó su escaño en el Senado, que ocupaba desde 2011 bajo las siglas del Partido Aragonesista (PAR) para integrarse en la cúpula de la CEOE como directora de Relaciones Laborales. Su aterrizaje en la patronal se produjo apenas 15 días antes de la convocatoria electoral, por lo que "la contención de daños" de los viernes sociales fue una de sus primeras tareas.

Crítica con las modificaciones llevadas a cabo vía decreto ley, insiste en la importancia de las mesas de diálogo social, clave para "resolver los grandes problemas de la sociedad". Mesas que está "deseando retomar" con los sindicatos y el Gobierno tras el parón electoral. Asegura que la relación con los sindicatos el buena, pero no comparte, entre otros aspectos, su propuesta para derogar la reforma laboral puesto que, a su juicio, "cualquier reforma que pueda restar flexibilidad a las empresas va a ser perjudicial para el empleo".

Entre otros retos, se ha topado con la subida del salario mínimo y el control horario, dos medidas que se están cumpliendo, asegura, pero no sin dificultades: "Controlar las pausas es un elemento disruptivo en la cultura que se estaba tratando de implantar y de alguna manera rompe los procesos de confianza", asegura. Al igual que Garamendi, apuesta por un gobierno alejado de los extremos y muestra su preocupación por "los mensajes de algunos partidos políticos sobre incremento de la presión fiscal".

Asumió el cargo el pasado mes de febrero, ¿Cuáles son sus competencias como directora de Relaciones Laborales?

Llevamos todo lo que es empleo, negociación colectiva, Seguridad Social, igualdad, inmigración, protección social, prevención de riesgos laborales, sanidad y dependencia. Lo más notable a nivel social es que represento a las organizaciones empresariales en las mesas de diálogo social con el Gobierno y con los sindicatos tanto en temas laborales como en sanidad y Seguridad Social.

¿Cuáles han sido los primeros pasos estos meses?

Cuando llegué estaban abiertas todas las mesas de diálogo social, me incorporé a ellas y a los 15 días se convocaron las elecciones. Empezamos con los documentos derivados de los viernes sociales y, por tanto, todo lo que ha sido la labor de contención de daños de los decretos leyes, y también un buen número de reales decretos y estrategias que el Gobierno ha sacado para diferentes ministerios que reportan a mi departamento. Son elementos que modifican de alguna manera el estatu quo del estatuto de los trabajadores actual y ha habido en general mucha actividad.

¿Han afectado mucho las medidas aprobadas por decreto ley?

Al departamento no le afecta la forma en la que se aprueba un documento, o no debería afectar a su actividad, pero lógicamente, el hecho de que en plena campaña electoral se hicieran modificaciones vía decreto ley sí que modifica la perspectiva de las mesas de diálogo social y lo que de normal sería un proceso de negociación.

Se aceleran todos los tiempos. En casos concretos, como ha sucedido con el registro horario o con el salario mínimo, cuando se aprueba algo así por decreto ley, lo que sucede es que no ha tenido el proceso de maduración ni de diálogo necesario para establecer tanto la pedagogía como el marco idóneo de seguridad jurídica. Eso crea confusión.

Precisamente con respecto al salario mínimo hay quejas porque no todas las empresas lo están implementando...

No es así. El salario mínimo se ha implementado ya desde el 1 de enero como obligaba el decreto ley. Nosotros siempre hemos dicho que la forma no fue la correcta, y de hecho en el acuerdo de negociación colectiva estaba establecida la subida hasta 14.000 euros al año, pero de manera progresiva hasta 2020. El Gobierno, no respetando el acuerdo de los sindicatos y las patronales, hizo por decreto -sin lugar a dudas compelido por Podemos- este salario mínimo y nosotros estamos cumpliendo. Lo que sí se están produciendo son problemas de interpretación, es normal, sobre todo por dos razones: por un lado ha habido que abrir los procesos de negociación para cambiar las tablas salariales y, lógicamente, eso puede generar en ocasiones una diferencia de criterios entre la parte sindical y la parte empresarial de cómo aplicarlo. Y luego porque el propio decreto ley habla de que algunos complementos se pueden compensar y absorber y eso también es interpretable.

Entonces, puede ser que los empleados no noten esa subida con las diferentes interpretaciones sobre los complementos.

Todos los que estaban por debajo de ese salario mínimo lo van a notar. Solo que hay algunos complementos que legalmente se pueden absorber y compensar, el propio decreto que regula el salario mínimo lo dice. Y es que la casuística puede ser grande. Si se hubiera hecho mediante un proceso de diálogo se podía haber aclarado qué conceptos son absorbibles y cuáles no.

¿Cómo se está desarrollando el control horario en las empresas?

Se está desarrollando con mucha dificultad. Con facilidad en determinados puestos. En muchos sitios ya lo había: en cadenas de montaje, tiendas, etc. Con trabajadores de producción se está desarrollando con más facilidad. Con más dificultad en actividades profesionales que requieren una mayor libertad horaria o una mayor disponibilidad.

Está habiendo problemas muy importantes porque la tendencia de las empresas por tema de la digitalización y también de conciliación, había sido ir a por fórmulas de flexibilidad de la jornada del trabajador, de forma que se autorregulan. No hay excesos de jornada, pero te autorregulas. Entonces, el hecho de verse obligado ahora a registrar y controlar las pausas es un elemento disruptivo en la cultura que se estaba tratando de implantar y de alguna manera rompe los procesos de confianza. Como digo, hay áreas en las que no pero hay otras en las que está resultando problemático. Pero bueno, seguimos trabajando con el Ministerio.

¿Cómo está la relación con los sindicatos?

La relación personal es buena y fluida, lo que tenemos es que ponernos a trabajar, reactivar las mesas de diálogo social y lo que tenemos son grandes retos a corto plazo que afrontar. Hemos tenido un breve parón por los procesos electorales pero estamos en contacto permanente y deseando retomar las mesas de diálogo, tanto las bipartitas sindicatos-patronal como las tripartitas. Desde la CEOE tenemos la firme convicción de que siempre, en cualquier contexto, el diálogo social debe ayudar a resolver los grandes problemas de la sociedad.

¿Hay que derogar la reforma laboral como piden los sindicatos? El Gobierno ya ha mostrado su rechazo a este respecto.

Nosotros ya dijimos que cualquier reforma que pueda restar flexibilidad a las empresas va a ser perjudicial para el empleo y absolutamente inconveniente. Y las reformas que se estaban planteando iban totalmente encaminadas a restar flexibilidad a través del proceso de diálogo social. El marco regulatorio que tenemos ahora se ha quedado un poco anticuado para acoger nuevas realidades. Está un poco desbordado.

Sí que es verdad que hay que hablar de las nuevas realidades del trabajo como consecuencia de la digitalización, de los objetivos de desarrollo sostenible, de la conciliación y la flexibilidad... por lo tanto estamos abiertos a hablar de cualquier cosa siempre y cuando se encamine a garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas, porque eso es lo que va a garantizar la creación de empleo. Y luego en seguridad social tenemos el gran reto de las pensiones.

¿Se están cumpliendo los criterios de igualdad en las empresas?

Estamos trabajando con las empresas en cuestión de registros salariales y en diagnósticos de igualdad. De momento no ha cambiado el umbral de trabajadores a los que afecta. A partir de 2020 ya entran las empresas de más de 150 trabajadores y a partir de 2021 las de más de 50 trabajadores. Nosotros ya estamos trabajando en ello. El día 12 de julio tenemos convocada la comisión de igualdad y vamos a llevar experiencias de empresas para que expliquen lo que significa la igualdad y la diversidad en términos de productividad y de crecimiento y les vamos a dar herramientas para hacer los registros de salarios y los planes y diagnósticos de igualdad.

¿Qué gobierno prefieren los empresarios?

Ya ha dicho el presidente Garamendi en muchas ocasiones que nosotros no entramos en política, pero lógicamente vamos a preferir siempre un gobierno que no se vaya a ninguno de los extremos y que ayude con las empresas al crecimiento económico.

Una abstención de Ciudadanos para un gobierno en solitario del PSOE.

Sí, bueno, esta es una cuestión que ya ha hecho explícita el presidente de la CEOE en ocasiones. Un gobierno de un partido democrático y constitucional con visión de estado nos irá bien en cualquier caso. La cuestión es las políticas que se desarrollen, que ayuden a la creación de empleo y a la competitividad de las empresas. Porque ambas cuestiones van estrechamente ligadas y, en ese sentido, nos preocupan los mensajes de algunos partidos políticos sobre el incremento de la presión fiscal y las cotizaciones, que creemos que penalizarían al empleo. Las cotizaciones a fin de cuentas son un impuesto al empleo.

¿Hay un riesgo real de fuga de empresas hacia países como Portugal, que ha rebajado la presión fiscal?

No hay más que ver las cifras de Portugal. Siendo una coalición de izquierdas está desarrollando una política muy práctica donde está favoreciendo el crecimiento económico y, de alguna manera, está poniendo la fiscalidad al servicio de la economía y no al revés. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, que ahora se compite en mercados globales, no con el vecino que tienes al lado y efectivamente hay que tener en cuenta el entorno.

¿Como es la situación económica de España?

España todavía está creciendo y eso es una buena noticia y el empleo también está creciendo. Sí se está ralentizando y tenemos un entorno que se está desacelerando de una manera clara y eso va a afectar a España. No hay más que ver la cifra de las exportaciones, que es importantísima. En definitiva, estamos compitiendo en mercados globales y ya hemos tenido la desgracia de comprobar lo que representa una crisis mundial para cada país y lo mucho que le ha costado a España salir de esa crisis. Es muy importante cuando se empieza a desacelerar la economía tomar medidas anticíclicas para fomentar y garantizar el crecimiento económico y el empleo.