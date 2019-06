El PSOE ya explora los posibles apoyos a Pedro Sánchez para la investidura más allá de PP y Ciudadanos. Este miércoles José Luis Ábalos se ha reunido con PNV, Compromís y UPN para acercar posturas. "Han sido actitudes dirigidas al acuerdo, al entendimiento, sobre todo pensando en la gobernabilidad", sostuvo a la conclusión de los tres encuentros.

Pero para más inri, desde las filas socialistas ya no se cierran a que Podemos pueda entrar en el futuro Gobierno. "No descarto nada", dijo el propio Ábalos. "No descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones. Hay quienes han mostrado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no", dijo, en referencia a las posturas de Casado y Rivera.

"Pretendemos conseguir el apoyo de acuerdo a las reglas, incluyendo a los 350 diputados, que nos merecen la misma consideración. Es a lo que nos aboca la realidad", añadió Ábalos, en lo que queda como una mano tendida a contar también con el voto de los independentistas. "Hay más voluntad de construir que de destruir", sentenció.

"Lo importante es que ha habido una actitud colaborativa", dijo el secretario de Organización del PSOE, que eso sí, ha visto una posición todavía dura de los nacionalistas vascos. Su portavoz, Aitor Esteban, aseguró que "en este momento" Sánchez no tiene el apoyo de su grupo. Esteban ha destacado la voluntad de su partido de continuar las conversaciones con los socialistas "sin prisas y con mayor profundidad" más allá de la "toma de contacto" de este miércoles.



El portavoz ha explicado que el encuentro, que ha durado una hora, ha sido un "primer contacto", una "toma de temperatura" y un "cambio de impresiones" sobre el escenario político. La reunión ha discurrido en un clima "distendido y constructivo", pero lo ajustado de la agenda del PSOE ha impedido, según el PNV, "ir más allá".

Baldoví y la financiación autonómica

Desde Compromís el eje fundamental es la financiación autonómica. Joan Baldoví, que tampoco da su apoyo en este punto de las conversaciones, todavía en fase de tanteo, fue rotundo: "La próxima semana tendremos otro encuentro con el PSOE para conseguir uno financiación justa para el pueblo valenciano".

"El PSOE debe proponer un nuevo modelo de financiación autónoma, pero hasta que lo tengamos, hemos solicitado que se compensen a través de juegos en los Presupuestos Generales del Estado", esgrimió el diputado, que también trató con Ábalos asuntos relacionados con las infraestructuras y la agricultura.

La última reunión de la mañana tuvo lugar con representantes de Navarra Suma, que sigue condicionando su apoyo a Sánchez a la investidura en la comunidad autónoma. "Han hecho propuestas en lo respectivo a sus circunscripciones", expresó Ábalos antes de verse con las otras dos formaciones citadas para este miércoles, Coalición Canaria y PRC.