"El PP no va a apoyar la investidura ni tampoco se va a abstener en una segunda votación". La postura de Pablo Casado no ha cambiado ni un ápice y así se lo hizo saber este martes a Pedro Sánchez en su reunión. "Tenemos un mandato de los españoles para liderar la oposición", sostuvo. Su lejanía con el PSOE no le impidió pedir cierta celeridad en la formación del Ejecutivo, pero hizo un llamamiento: "Lo que ahora nosotros esperamos es que ese acuerdo se complete no con independentistas y sí con partidos regionalistas", dijo, en referencia a formaciones como UPN o Coalición Canaria.

"El PP estará siempre por el interés general de los españoles", añadió el presidente popular, que puso como ejemplo las bajadas de impuestos pero también la aplicación del artículo 155 en Cataluña, para lo que volvió a tender la mano. "Si no es así, se pueden aplicar otros mecanismos legislativos como la Alta Inspección educativa o la Ley de Seguridad Ciudadana".

Casado se desmarcó de un papel principal en las negociaciones. "La pelota está en el tejado de los partidos de la izquierda, son los que tendrían que explicar a su electorado por qué no llegan a un acuerdo", esgrimió sobre la posibilidad de que se dé una repetición electoral, aunque reconoció que no les vendría mal ni al PP ni al PSOE. "Lo rechazamos por responsabilidad", añadió. Dejó claro su parecer: "Si [la investidura] no sale en primera votación, lo hará en la segunda".

La misma postura mantuvo Ciudadanos. Cuarenta minutos. Ese es el tiempo que duró la reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Tras ella, el líder de Cs reiteró su postura en las negociaciones: "Cs no puede formar gobierno y por tanto, como sabemos contar y leer los resultados, estamos en la oposición y no apoyaremos la formación de este Gobierno".

Rivera asumió que el encuentro se produjo dentro de un clima cordial, pero avisó de que la cordialidad es "decirse la verdad". La posición de Cs será de "firmeza" frente a "las subidas de impuestos y los sablazos fiscales" y ante las "posibles cesiones al nacionalismo". Eso sí, tendió la mano al futuro Ejecutivo en temas que requieran pactos de Estado. "Seremos leales a España", dijo. En este sentido, Albert Rivera explicó que esa decisión no debería sorprender. "A Sánchez le toca ponerse a formar Gobierno y como hemos visto es lógico y es de suponer que lo haga con sus socios naturales", que son "los nacionalistas" y "los populistas de Podemos".

"Sánchez dijo en campaña que iba a intentar formar Gobierno con Podemos, tiene socios y tiene mayorías", sostuvo el líder naranja al ser preguntado por una posible abstención. Rivera aclaró además que en su reunión no hubo menciones a los acuerdos en autonomías y ayuntamientos. "Esto no es ningún cambio de cromos, no hemos hablado de ello", sentenció el presidente de Cs.