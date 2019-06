En Castilleja de Guzmán las elecciones municipales del pasado 26 de mayo se saldaron de nuevo con el PSOE como fuerza más votada, con cinco concejales de un total de once, frente a tres de la nueva formación Actúa, promovida por el ex coordinador general de IU Gaspar Llamazares y el ex juez Baltasar Garzón; dos ediles de Ciudadanos y uno del PP. Todo ello, después de que en 2015 los socialistas cosechasen cuatro concejales frente a tres de IU, dos del PP y dos de Vecinos por Guzmán, y un acuerdo entre estas tres últimas fuerzas desalojase al PSOE del poder y elevase a la Alcaldía a Tasio Oliver, entonces candidato por IU y actual número dos de la candidatura de Actúa.

En ese sentido, y merced a los nuevos resultados electorales, Tasio Oliver, en estos momentos alcaldes en funciones, ha manifestado a Europa Press que los concejales de Actúa tienen decidido votar a su propia candidata, Rosario Salazar, y "hacer una oposición fuerte y exigente desde la izquierda", es decir impedir cualquier regreso al "urbanismo al servicio del pelotazo y lo privado" o que "se vuelva a la senda del aumento de la deuda", así como defender "los procesos de salvaguarda del dolmen" de Montelirio, el proyecto de nueva zona verde y deportiva en la parcela de la desaparecida escuela de hostelería y que la localidad no "salga perdiendo" en la ejecución de la estrategia territorial subvencionada con fondos europeos que abarca a la misma.

Dado el papel clave de los tres ediles cosechados por Actúa y su decisión de votar a su propia candidata, la socialista María del Mar Rodríguez será proclamada como nueva alcaldesa el sábado en la sesión de investidura, con previsión de gobernar en principio en solitario y minoría, según las fuentes consultadas por Europa Press. María del Mar Rodríguez desembarcó en la Corporación local de Castilleja de Guzmán en 2015, cuando el mencionado acuerdo a tres bandas le impidió gobernar, si bien entonces ya contaba con 12 años de experiencia municipal en el Ayuntamiento de El Campillo (Huelva), donde dirigió diversas concejalías.