más de doscientas cincuenta obras de su colección para las exposiciones

"Construyendo nuevos mundos" de CaixaForum

y la del Born CCM que reúne las obras de Josep Renau, ambas en Barcelona.

"La exposición "Construyendo nuevos mundos. Las Vanguardias históricas en la colección del IVAM. 1914-1945" abre sus puertas en el CaixaForum Barcelona el 12 de junio y se exhibirá hasta el 15 de septiembre de 2019.

Se trata de una selección de 162 obras de la Colección de vanguardias del IVAM con algunas de las primeras figuras de la escena creativa de las primeras décadas del siglo XX, como Man Ray, Marcel Duchamp, Juan Gris, André Breton, Paul Klee, El Lissitzky, Julio González, Jean Arp, Constantin Brancusi y Alexander Calder, entre muchos otros.

"Construyendo nuevos mundos. Las Vanguardias históricas en la colección del IVAM. 1914-1945", que ya se expuso en el IVAM en el año 2015, pretende explicar la base del desarrollo de la modernidad. Esta revisión incluye las creaciones poéticas y oníricas relacionadas con el dadaísmo y el surrealismo, las obras que experimentan con la forma y se adentran en la abstracción, y el arte político y comprometido que lanza un grito contra las injusticias bélicas -con obras maestras de George Grosz, Josep Renau y John Heartfield-. Esta muestra en la ciudad condal supone la cuarta itinerancia de la exposición que ya se expuso en los Caixaforum de Zaragoza, Sevilla y Palma.

El Born Centre de Cultura i Memòria (Born CCM) también contará con otra de las grandes colecciones del IVAM, la de Josep Renau a partir del 13 de junio. Más de noventa obras del cartelista, fotomontador y muralista pertenecientes a la Colección del IVAM forman parte de la retrospectiva Renau. El combate por una nueva cultura. La muestra, la más extensa dedicada a Josep Renau hasta ahora en Cataluña, también incluye piezas de la colección privada Ibán Ramón, del CRAI - Biblioteca del Pavelló de la República, de la Biblioteca Valenciana, de l'Arxiu José Huguet i del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

La exposición, comisariada por Juan Vicente Aliaga, repasará en cuatro gandes ámbitos la trayectoria artística y personal de Josep Renau: desde sus inicios artísticos y su implicación con el Gobierno de la Segunda República; el exilio mexicano y la consolidación artística; los fotomontajes 'The american way of life', su obra más conocida; y el exilio en el Berlín Oriental y la vida en un país comunista.

En el último año el IVAM ha intensificado sus relaciones en cuanto al intercambio de obras de su colección y en la organización de exposiciones. Fruto de este trabajo ha sido la reciente inauguración en Roma de la exposición De Robert Rauschenberg a Juan Muñoz. Las obras maestras del IVAM en el MAXXI, el acuerdo con la Tate que ha traído al IVAM la muestra sobre Fernand Lèger o el convenio con el MUCEM de Marsella que proyecta la exposición sobre Jean Dubuffet para el próximo mes de septiembre en el IVAM.