Así lo han explicado los portavoces de los grupos tras la Junta de Síndics, que se había convocado precisamente para debatir esta cuestión

que al final ha quedado sobre la mesa y será tratado en otra reunión. Por tanto, los diputados volverán a ocupar los sillones en los que se sentaron en la constitución de Les Corts del pasado 16 de mayo.

Unides Podem, que había manifestado su voluntad de "abandonar el gallinero" y quiere un hueco en la fila posterior a la que ocupan el 'president' de la Generalitat y los consellers, no ha querido "dar la batalla" sobre esta cuestión en este momento y se "conforma" con seguir provisionalmente en ese "gallinero": "No queremos que ahora el centro de la preocupación sea dónde se sientan los diputados".

Una vez se cierre el acuerdo y la investidura, ha explicado su síndic, Rubén Martínez Dalmau, se asignarán los escaños definitivos. La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha explicado que este debate estará resuelto antes del pleno en el que se nombrarán a los senadores territoriales.

El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha señalado que este debate se relega porque Unides Podem "lo ha metido en el paquete de la negociación del tripartito", mientras que la del PP, Isabel Bonig, ha cuestionado que este sea uno de los problemas a tratar, "como si no hubiera otros", y ha coincidido en que parece que ahora no se quería tomar una decisión "que pueda incomodar a un socio, no vaya a ser que no haya investidura".

La portavoz adjunta del PSPV Carmen Martínez ha negado que este reparto esté "en absoluto condicionado al pacto del Botànic", una alusión que, según ha insistido, es "absolutamente falsa" porque es un tema que hablarán los grupos, pero "para nada vinculado al acuerdo" del Botànic II.

Respecto al pleno de investidura, Cantó ha indicado que pese a que se ha intentado reducir los tiempos -dado que hay esta legislatura seis grupos, uno más que la anterior, se han mantenido.

Eso significa, según el reglamento de Les Corts, que a las 10 horas comenzará el pleno de investidura con el discurso de Ximo Puig en el que, sin límite de tiempo, presentará su programa de gobierno a desarrollar en caso de ser investido y pedirá la confianza del parlamento. El presidente del mismo, Enric Morera, suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas.

Una vez retomada la sesión, intervendrán los grupos de mayor a menor (PP, Cs, Compromís, Vox y Unides Podem), a excepción del PSPV, que como grupo proponiente del candidato lo hará el último. Tienen 30 minutos cada uno, y el aspirante a presidente puede contestar conjuntamente o por separado con otros 30 minutos. El turno de réplica en cada caso es de 10 minutos.

Acabado el debate, Morera anunciará la hora de la votación y suspenderá la sesión hasta entonces. En 2015 la votación se produjo a las 20.30 horas.

En la primera votación se necesita la mayoría absoluta y si no se consigue, se procederá 48 horas después a una nueva votación, en la que basta la mayoría simple. Si en estas dos votaciones el candidato no consigue la confianza, el presidente de Les Corts tramitará nuevas propuestas de candidatos.

Los portavoces han explicado que la intención de la Presidencia es que tanto el debate como la votación queden concluidos este miércoles. No obstante, ante la posibilidad de que la investidura no estuviera garantizada si los socios del Botànic no llegan a un acuerdo

El PSPV ha explicado ante la pregunta de qué escenarios se plantean, dado que las negociaciones continúan a menos de 24 horas, que también existe la posibilidad "si el presidente de Les Corts, por las informaciones que pudiera tener después del discurso de investidura,

entiende que no va a haber una mayoría, también podría suspender la sesión 24 horas".