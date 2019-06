El equipo negociador de Unides Podem-Esquerra Unida se ha levantado a primera hora de la tarde este martes de la reunión para la reedición del gobierno del Botànic con el PSPV-PSOE y Compromís al entender que eran "incapaces" de llegar a un acuerdo que respetara la proporcionalidad de los resultados electorales del 28A.

La confluencia se mantiene a la espera de consultar la última oferta que tienen sobre la mesa con sus órganos y de lo que decidan sus bases para apoyar este miércoles la investidura del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y su entrada o no en el futuro Consell a tres.

Mientras tanto, desde Compromís confían en retomar las conversaciones durante esta tarde y niegan que el Botànic II esté en "peligro", ya que piensan que habrá un gobierno valenciano del que formarán parte los 52 diputados de los tres partidos.

Por parte de Podem, el secretario general, Antonio Estañ, ha explicado en declaraciones a los medios al abandonar la reunión tras más de tres horas en la sede del PSPV que "ayer por la tarde se rompió el acuerdo" y que socialistas y Compromís "no han aceptado todas las propuestas de desbloqueo". "No nos queda otra opción que plantearlo a nuestros órganos", ha recalcado.

Las discrepancias estarían en cómo se reparten las competencias en materia de transición energética. De momento, según Estañ, la oferta que han trasladado a Unides Podem ha pasado a asumir dos consellerias -Transparencia y Vivienda- sin competencias medioambientales o energéticas, de las que ha destacado la "emergencia habitacional" o la lucha contra el cambio climático.

De hecho, ha añadido que este martes por la mañana llegó a estar sobre la mesa una posible vicepresidencia segunda para Unides Podem que planteara estas cuestiones a nivel transversal, "un acuerdo que por la tarde ya no estaba" y que motivó que la negociación no avanzara. También ha puesto en valor su oferta de explorar "otras vías como recuperar la Conselleria de Vivienda tal y como estaba, con sus tres partes, o incorporar transición energética".

Ante este escenario, en Podem piensan que la situación está "encallada" en ver cómo se asume la participación en el gobierno desde la proporcionalidad, "ni más ni tampoco menos". "No tiene sentido darle más vueltas después de tantas horas de negociación", ha subrayado el secretario 'morado'.

Por todo ello, ha lamentado la manera en la que "se ha llevado la negociación con una visión de que determinadas competencias y consellerias pertenecían a determinados partidos y no eran parte de una visión global". Ha insistido en que en Podem estaban "dispuestos a ser una parte del gobierno" y han ofrecido "múltiples soluciones", mientras "otras fuerzas no aceptan el peso electoral que tienen".

"Vamos a esperar. Esta es la última propuesta y tenemos que consultarlo con nuestros órganos", ha aseverado, para hacer hincapié en que han puesto "todo" de su parte. Como ejemplo, ha apuntado que no pudieron lanzar la consulta a sus bases con el acuerdo programático cerrado, lo que les ha "causado muchos problemas en cauces internos".

En cualquier caso, Estañ ha garantizado que, si la militancia de Podem está a favor de apoyar la investidura de Puig, "evidentemente" darán su voto a favor. "Lo siguiente dependerá de si apoyan la última oferta o podemos seguir", ha zanjado. La consulta arrancó este martes, ya está finalizada y en Unides Podem esperan los resultados.

COMPROMÍS, A LA ESPERA

Por su parte, la coportavoz de Compromís Àgueda Micó ha indicado que el resto de los negociadores se mantienen a la espera de que Podem consulte con la "dirección", sin querer entrar en el detalle de las discrepancias. Ha confiado en poder retomar por la tarde las conversaciones sobre la arquitectura institucional.

"Estamos esperando. Más o menos hay un principio de acuerdo y habrá que ver si Podem participa o no en todo lo que tenemos entre manos. Evidentemente, no podemos continuar sin saber si definitivamente quiere participar o no", ha expuesto a preguntas de los periodistas en la puerta de la sede del PSPV tras la salida de los representantes 'morados'.

Eso sí, ha negado que esto pueda suponer que el acuerdo de gobierno esté en "peligro". "Queremos que haya un gobierno con los 52 diputados y los 52 diputados participen, y continuaremos avanzando para que sea posible", ha garantizado la coportavoz de Compromís, para recordar que la negociación ha sido "compleja desde el primer momento" por la cantidad de actores.

Desde las filas socialistas no han querido hacer declaraciones públicas en este punto de la jornada. La octava reunión para la composición del Botànic II se retoma previsiblemente a las cinco de la tarde en la sede del PSPV-PSOE.