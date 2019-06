Instituciones se concentran por el crimen de Alboraia y piden 'romper muros invisibles' que tapan la violencia machista

A las puertas del Palau de la Generalitat, a las 12.00 horas, el presidente del Consell en funciones, Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, y el presidente en funciones de la Corporación provincial, Toni Gaspar, se han concentrado junto a otros miembros del Gobierno valenciano, representantes de los sindicatos y partidos políticos, para guardar tres minutos de silencio en memoria de Beatriz, la mujer de 29 años cuyo cadáver fue hallado este lunes en Alboraia.

"A Beatriz le han robado la vida que tenía por delante, los sueños que podía haber cumplido, los proyectos de vida que la podían haber hecho feliz", ha lamentado Mónica Oltra, tras los minutos de silencio.

Así, ha llamado a una sociedad "unida contra la violencia de género y machista" y a "romper los muros indivisibles detrás de los que se esconde la violencia machista". "No es un tema doméstico, no es un tema familiar, es un tema que interpela a cada hombre y mujer que vive en esta sociedad", ha subrayado Oltra.

En este sentido, ha insistido en la necesidad "denunciar" cuando "al lado de casa, una compañera de trabajo o una familiar sabemos que atraviesa una situación de violencia de género y machista" porque "cada vez que asesinan a una mujer nos asesina un poco a cada uno de nosotros", ha subrayado.

La también consellera de Igualdad en funciones ha querido lanzar "un mensaje claro a los agresores y asesinos: que sus actitud no es tolerada en esta sociedad". Y también esta concentración intenta "consolar colectivamente a la gente que quería a Beatriz", ha agregado.

Desde que en 2003 se empezaron a contabilizar las muertes por violencia machista en España, son ya mil las mujeres asesinadas, ha recordado Oltra "y todo eso sin contar las de antes de 2003 y aquellas que no se hayan podido contabilizar por falta de pruebas", ha advertido.

Por su parte, la directora general de Instituto Valenciano de la Mujer, María Such, ha querido recordar los recursos y profesionales "a disposición" de las mujeres que sufren malos tratos para "acompañarlas" a salir de esa situación.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de Les Corts, Cristina Cabedo (Unides Podem), ha instado a "recapacitar sobre una cuestión estructural: están asesinado mujeres por el hecho de ser mujeres", y la cifra del millar de mujeres contabilizadas, ha señalado, "no contabiliza muchas otras mujeres también asesinadas por su condición de mujeres pero no por sus parejas o exparejas, igual otras mujeres violadas y humilladas pero no llegan a ser asesinadas", ha advertido.

Ante esta situación, Cabedo ha hecho un llamamiento para "continuar con la mayor unanimidad en el combate contra la violencia machista" y ha instado a "no sostener gobiernos con aquellos grupos que no tengan claro que hay mujeres asesinadas, humilladas y violadas por su condición de ser mujeres".

VOX SE DESMARCA CON "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"

En el caso de la concentración de Les Corts, cinco de los seis grupos con representación parlamentaria se han situado detrás de una pancarta unitaria con el lema 'Les Corts contra la violència masclista' a las puertas de la Cámara autonómica, mientras que Vox se ha concentrado a parte con el argumento de que está "siempre al lado de las víctimas, sean del sexo que sean: mujer, hombre, niño o anciano" y porque en este grupo "preferimos hablar de violencia intrafamiliar y no de la mal llamada violencia de género".