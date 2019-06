EL MUSICAL DESPIDE LA TEMPORADA CON 'LET ME CHANGE YOUR NAME' DE LA COREÓGRAFA COREANA EUN-ME AHN TEATRE EL MUSICAL

La compañía coreana, que ofrece una única función el viernes 14 de junio, aterriza por primera vez en València después de participar en el Festival Internacional Cádiz en Danza en sus dos únicas actuaciones en España de su gira por Europa. Antes pasó por Eslovenia, Alemania y República Checa.

Eun-Me Ahn es una artista coreana con un espíritu "claramente cosmopolita" que ya era conocida en su país cuando, en 2002, preparó la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Fútbol en Daegu, pero dio el salto internacional en 2013 cuando llevó al festival Quartier d'Eté de París "La princesa Bari", una epopeya pop basada en una historia tradicional coreana, según ha informado la sala.

En su último trabajo, "Let me change your name", Eun-Me Ahn utiliza los contrastes tanto de colores con el blanco y negro y colores llamativos como con las luces brillantes y oscuras para situar la pieza "entre el ritual chamanista y el desfile de moda" como explica la compañía. No es casualidad que Eun-Me Ahn utilice de nuevo colores vivos en sus piezas ya que, como ella misma ha reconocido, le ayudan a olvidar lo que fue la época de postguerra en la que vivió en su país "en la que todo era negro, gris y marrón".

RELACIÓN CON PINA BAUSCH

La coreógrafa coreana reconoce que su estrecha relación con Pina Bausch, con la que ha sido comparada en varias ocasiones, le ha influido en sus trabajos como en los de todas las personas relacionadas con la danza por la revolución que supuso su obra. Sin embargo, señala que ambas son "muy diferentes, tanto en términos de carácter como de coreografía pero comparten la misma preocupación y amor por las personas".

Será la primera vez que la compañía de Eun-Me Ahn actúe en la ciudad de València y su llegada se produce gracias a la colaboración entre proyectos escénicos de diferentes ciudades. En este caso entre el TEM y el Festival Internacional Cádiz en Danza que ha provocado que Cádiz y Valencia fueran incluidas en la gira europea de la compañía.