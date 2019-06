El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apelado a la "generosidad" y al "patriotismo" de las principales fuerzas políticas "constitucionalistas", Podemos, Ciudadanos y Partido Popular, para favorecer la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y evitar la repetición de las elecciones.

"Ha llegado la hora de poner en marcha la legislatura", ha comenzado diciendo Ábalos, para señalar que los socialistas asumen "con la máxima responsabilidad, espíritu constructivo y voluntad de entendimiento" hacer posible el mandato de los ciudadanos y ciudadanas en las urnas el pasado 26 de abril.

"Pero eso interpela al PSOE y al resto de las fuerzas políticas", ha añadido antes de pedir "generosidad" y "patriotismo", así como "responsabilidad", a otras fuerzas políticas para no dar "una patada a la gobernabilidad y la estabilidad de España".

Según Ábalos, "la alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar". Y ha añadido que "los españoles no perdonarán a quienes pongan en solfa la estabildiad en un contexto de tensiones que hay que deactivar sin titubeos", en referencia al "oportunismo" y al "secesionismo".

Minutos antes el Partido Popular había dejado claro, sin embargo, que no tenían pensado facilitar la investidura de Pedro Sánchez con la abstención. Más bien todo lo contrario, planean dificultarla. Y eso a pesar de que algunas voces dentro del partido prefieren esa postura a que el PSOE gobierne con apoyos independentistas, como la candidata popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ábalos ha insistido en que todos tienen la "responsabilidad" porque "está en juego el futuro de nuestro país".

Preguntado por si el PSOE permitirá que en Navarra su candidata, María Chivite, gobierne gracias a Bildu, el secretario de organización socialista ha asegurado que no se van a apoyar en los independentistas vascos, con los que no piensan sentarse a negociar. Aun así ha desligado el futuro de Navarra al de la gobernabilidad de España. "La investidura tampoco está en función de dos votos (en referencia a Navarra Suma), porque ustedes son conscientes de que esa aritmética comporta restas", en clara referencia al PNV.

Sobre un posible gobierno de coalición con Podemos, después de que Pablo Iglesias pidiera este lunes un ministerio de asuntos sociales, Ábalos también ha descartado, una vez más, dich fórmula, alegando que en lugar de sumar lo suficiente, resta.

"Si nosotros (PSOE y Podemos) sumáramos mayoría absoluta lo normal sería ese tipo de gobierno que dice Iglesias, pero esa es la pequeña gran diferencia, que no sumamos mayoría absoluta. Como no llegamos, esa fórmula podría restar apoyos. Concita más aceptación un gobierno socialista que participadode otras experiencias que no resuelven el problema".