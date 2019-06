Ciudadanos insiste en que su postura no ha cambiado. No ha levantado ningún veto a Vox. "Lo que se aprobó en la Ejecutiva sigue vigente", ha dicho este lunes el secretario general José Manuel Villegas sobre la reunión entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio en Madrid. La formación naranja mantiene que no quiere a Vox en ningún gobierno y que no negociará con ellos.

Villegas sí reconoce haber estado al tanto del encuentro, pero este "entra dentro de los criterios" marcados por la dirección del partido. Además, inciden en que se sigue dando prioridad al Partido Popular a la hora de negociar: "Nuestro socio preferente es el PP. Hay unas condiciones claras puestas encima de la mesa para hacer políticas nuevas", expresó en rueda de prensa.

Vox, por su parte, tampoco cede. El partido de Santiago Abascal recalca que el hecho de que se reúnan representantes de ambos partidos "es condición necesaria, pero no suficiente" para llegar a acuerdos, al tiempo que advirtió de que hasta este momento no hay acuerdo en "ningún sitio" entre ambas fuerzas políticas.

Para el portavoz del partido, Iván Espinosa de los Monteros, todavía no se dan las condiciones para que los suyos respalden la negociación entre PP y Cs, y siguen teniendo la mano tendida a los naranjas para compartir mesa de conversaciones. "Hay que sentarse para algo, no para tomar un café y conocerse", sentenció el dirigente.

Añadió que el encuentro entre representantes de Vox y de Ciudadanos para conocerse es llegar a un punto "donde debíamos de haber estado hace quince días", ya que esta semana se deben producir las votaciones para formar la Mesa de la Asamblea madrileña o para constituir los ayuntamientos.

Ciudadanos, a nivel nacional, también sigue en sus trece. Votará en contra de la investidura de Pedro Sánchez. ""Vamos a trasladarle a Sánchez lo mismo que dijimos antes de las elecciones: ningún voto a Cs servirá para hacerle presidente del Gobierno", sostuvo Villegas, en referencia a la reunión que tendrá este martes Albert Rivera con el presidente del Gobierno en funciones.