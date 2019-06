El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este lunes a Pedro Sánchez, que el pasado jueves se presentó como única alternativa diciendo "O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE", señalando que esa actitud le parece "impresentable".

"Que alguien, a tanta distancia de la mayoría absoluta, diga 'O yo o yo', eso es impresentable en términos democráticos", dijo Iglesias al ser entrevistado en TVE.

El líder de Podemos dijo que es "evidente" que Podemos debe estar presente en un eventual gobierno de coalición con el PSOE, y que no concebía que el candidato socialista fuera "tan irresponsable" como para presentarse a la investidura sin tener un acuerdo de gobierno.

Iglesias evitó contestar "cuántas carteras" le correspondería a Podemos en un eventual gobierno de coalición, pero estimó que a su partido le tendrían que tocar "carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales".

Carteras para Podemos

Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar "un diseño competencial" que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal.

Para nombrar a esas personas que asumirían esas carteras sociales, Iglesias exige al PSOE que no ponga vetos, y ha añadido que cuando "uno se presenta a las elecciones se presenta para gobernar".

"Si alguien que encabeza una lista está dispuesto a quitarse de en medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Me parecería una locura que Pedro Sánchez dijera que presenta a otro candidato a la presidencia que no fuera él", ha apostillado.

El líder de la formación morada abogó por un "acuerdo de gobierno proporcional a los votos que tiene cada uno".

Las declaraciones se producen en la víspera de que comience la ronda de contactos de Sánchez con el resto de formaciones políticas de cara a buscar apoyos para su investidura, y que comenzará precisamente con Podemos.

Iglesias ve necesario la presencia del partido en el Gobierno para "garantizar" la aplicación de las políticas que se acuerden. Estimó que es imposible que los socialistas desarrollen en solitario un programa de izquierdas, porque las "cosas importantes" las pactan con el PP o Ciudadanos.

"Sabemos que con 42 diputados no podemos imponer todo nuestro programa, pero sí una parte", dijo Iglesias en el programa Los desayunos de TVE.