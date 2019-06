El Consell autoriza la contratación del servicio de limpieza de los centros docentes públicos por 48,6 millones

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el acuerdo por el que autoriza la contratación del servicio de limpieza de centros docentes públicos valencianos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021, con posibilidad de una única prórroga de una anualidad, por un valor de 48,6 millones de euros. Así, se hará una nueva licitación del contrato para lotes que no han podido ser prorrogados, entre ellos el de la empresa Raspeig, cuyas trabajadoras mantuvieron una huelga porque no se les pagaba la nómina.

Así se ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo valenciano. Sobre esta cuestión, la vicepresidenta en funciones, Mónica Oltra, ha comentado que "algunas empresas han renunciado a la prórroga y, en concreto, Raspeig, que es donde estaba el conflicto porque no pagaban a las trabajadoras, no se hace la prórroga". "No vamos a prorrogar a una empresa que no cumple con las obligaciones laborales de pagar a su plantilla", ha aseverado.

El valor estimado de la propuesta de contratación asciende a 48.688.892,02 euros, que corresponden a la suma del presupuesto base de licitación (34.655.034,92 euros) más una modificación del veinte por ciento y una prórroga de un año.

Desde el Consell recuerdan que el 31 de agosto de 2019 finaliza el contrato para el servicio de limpieza de los centros públicos valencianos, que fue adjudicado en 2016, y que establece la posibilidad de una prórroga por mutuo acuerdo de las partes. Sin embargo, al iniciar la tramitación de la prórroga, no se ha llegado a un acuerdo en el caso de varios lotes de los adjudicados en el contrato.

"SERVICIO ESENCIAL"

Por esa razón, se ha considerado conveniente una nueva licitación del contrato para dichos lotes, con el fin de garantizar este "servicio esencial y evitar consecuencias para la higiene y las condiciones de salud de la población educativa".

El procedimiento de licitación previsto es un abierto, con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa y con una ejecución plurianual para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021, con posibilidad de una única prórroga por una anualidad. Por ello, la finalización coincidirá con la prevista para el resto de lotes del contrato anterior que sí han sido prorrogados.

Con este acuerdo "se da cumplimiento a la autorización por parte del Consell, con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación, a los contratos cuyo valor estimado sea igual o superior a los doce millones de euros, según establece la Ley de contratos del sector público, la Ley de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones y la Ley de Govern Valencià", recalcan desde la administración.