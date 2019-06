allSisters

allSisters no tindria sentit sense la cultura del surf i l'oceà que representen una manera de connectar emocionalment amb el planeta. "Existeix un vincle molt fort entre el poder transformador de la naturalesa i les dones", diu la seva fundadora, Patricia Caballero, juntament amb Alba Bisbal.

La firma de bany sostenible utilitza només teixits reciclats de qualitat, que procedeixen d'Itàlia, per elaborar cada peça. "També garantim que s'han fabricat en instal·lacions respectuoses amb el medi ambient i en entorns de treball socialment responsables", afegeix la Patricia.

El disseny salta a la vista: tots els models son blancs i negres de línies minimalistes, influenciades per l'estètica esportiva. Entre els reptes futurs: guanyar pes al mercat internacional. De moment, Victoria's Secret les ha fitxat.

Bohodot

Més enllà dels llaços familiars, Peque de Fortuny i Cristina Torras (mare i filla) comparteixen un projecte emprenedor. Bohodot va néixer l'any 2012 amb l'objectiu de crear una firma de moda de bany que aposti per la producció local en la seva totalitat. "Creiem que per crear un bon producte no cal fabricar fora", explica la Cristina.

El seu compromís amb la sostenibilitat també passa per utilitzar teixits, tints i materials amb certificats ecològics que respecten el medi ambient. Pel que fa el disseny, Bohodot aposta per una línia de biquinis juvenil d'estil bohemi amb detalls molt femenins. Recentment, la firma ha inaugurat la seva primera botiga física a Barcelona.

Camila CGT

L'artista i dissenyadora Camila Carles-Tolrá Galofréva crear l'any 2013 la seva firma homònima per copsar en un mateix segell els conceptes que ella buscava en una marca: que fos local, sostenible i de tirades molt curtes i limitades. I així va sorgir Camila CTG on tot el seu procés té en compte les persones i el medi ambient.

"En ocasions aprofitem molts teixits que es rescaten de fàbriques per donar-li una segona vida, sempre prioritzant la qualitat", diu. Els seus biquinis i banyadors aposten pel color i barregen diversos teixits i textures amb un resultat eclèctic. Pràcticament no hi ha dos models iguals. La firma també dissenya col·leccions de roba interior que mantenen el mateix esperit.

Now Then

Now Then és l'aposta sostenible de la seva creadora, Andrea Salinas: "Necessitava un canvi com a dissenyadora per allunyar-me de la moda de consum ràpid", recorda dels seus inicis. La firma s'inspira en l'oceà i aquest està present en la creativitat de cada col·lecció a través de les fotos de campanya i també en la producció: "Utilitzem teixits eco de niló regenerat a partir de xarxes de pesca i residus rescatats del mar", explica.

Totes les peces resisteixen al clor, el salnitre i el sol, sense abandonar el disseny. "Aquest ha de ser atractiu, de qualitat i a un preu just", conclou. Now Then continua la seva estratègia d'expansió per Europa i els Estats Units.

Una botiga

La dissenyadora Maria Roch presenta avui el seu nou punt de venda al barri de Gràcia (al carrer Santa Teresa) amb una festa d'inauguració per conèixer la botiga i les peces de la nova col·lecció. Vestits vaporosos, bruses amb moviment i pantalons suaus de colors vibrants i teixits agradables al tacte. Un fons d'armari amb caràcter format per peces femenines i atemporals, ideals per les ocasions especials.