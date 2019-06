Anem fins al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, per visitar el poblet de Senet de Barravés, a 1.340 metres d'altitud i a la confluència de la Noguera Ribagorçana amb el barranc de la Baixada. Hi arribarem en cotxe per la carretera N-230, de Lleida a Vileha, trencant per una pista rural asfaltada.

Hem vingut fins a Senet per recórrer alguns dels camins que antigament connectaven les diferents poblacions i que actualment formen la xarxa de Camins Vius, una iniciativa que recupera, senyalitza i conserva els camins històrics de l'entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. De fet, aquí a Senet hi ha el centre d'informació del Parc Nacional, un bon punt per informar-nos de les activitats que s'hi poden fer.

Abans de començar, però, fem una volta per aquest poble del Pirineu a pocs quilòmetres de la boca sud del túnel de Vielha i amb una bonica església romànica dels segles XI-XII, dedicada a Santa Cecília. Senet ja apareix documentat l'any 1118 i a l'Edat Mitjana formava part de la vall Super Salientis -per damunt del salt d'aigua-, que fou donada al monestir de Sant Andreu de Barravés l'any 1085 pel rei aragonès Sanç Ramírez. Al segle XIII, els bisbes de Lleida es van convertir en els amos de la vall de Barravés, i la població va passar a mans lleidatanes.

Val la pena anar-hi pels volts de Sant Joan que és quan se celebra la festa major de la localitat i es fa el tradicional descens de les falles des de les muntanyes, la nit del 23 de juny. En qualsevol cas, gaudirem d'uns paratges espectaculars d'alta muntanya, amb boscos de pins negres i prats on pasturen les vaques brunes del Pirineu i les ovelles.

Des de Senet hi ha nombrosos camins que creuen la vall de Barravés, definida perfectament pel riu Noguera Ribagorçana i limitada per les capçaleres de Molières i Conangles fins a l'aiguabarreig amb la Noguera de Tor, més amunt del Pont de Suert. Al segle XI aquesta vall ja tenia el nom de Barravés i sembla que volia dir la boca o la gola de la vall, en referència a l'estretor dels seus vessants a partir del poble de Forcat.

L'Esbornada

Una de les opcions per conèixer els paisatges que envolten Senet és fer una ruta molt curta, de només una hora -anar i tornar- que va de Senet a el Salto, passant per l'Esbornada. És un itinerari que forma part d'un tram de camí adaptat per a invidents amb cartells interpretatius. S'accedeix al camí des del centre d'informació del Parc Nacional i té molt poc desnivell, uns 130 metres.

Des del centre d'informació hem de seguir el carrer del Port que ens condueix a la plaça del poble i agafar un camí que passa pel Pilaret de Sant Sebastià, una petita estructura de pedra amb la imatge del sant. Hem de seguir el camí fins als peus de l'Esbornada, una cicatriu espectacular que hi ha enmig de la muntanya, provocada per un despreniment de roques que hi va haver durant un fort episodi de pluges el 1963.

L'allau, que va moure al voltant d'un milió de metres cúbics de materials, va permetre descobrir part d'una glacera del Pleistocè superior que tenia un gruix de gel de més de 500 metres. Als peus de l'Esbornada i durant uns metres hi trobarem grans blocs de pedra a banda i banda que haurem de travessar per accedir al camí vell de Vilaller que ens portarà al Salto, una llarga i fina cascada d'aigua que rellisca per la pedra, envoltada de pins i amb un petit mirador amb barana.

Port de Gelada

Un segon itinerari, una mica més llarg, és el que ens porta de Senet a la cabana d'Artigalonga i d'allà al Port de Gelada. Són unes tres hores d'anada amb un desnivell de 700 metres que ens permeten conèixer els paisatges d'alta muntanya colgats per la neu durant tot l'hivern, per això és una ruta que ens recomanen fer del maig al novembre.

Com l'anterior, s'hi accedeix des del centre d'informació del Parc a Senet i la primera part de la ruta coincideix amb la de la Fauna de Senet, que està molt ben senyalitzada amb plafons explicatius i que recorre el lateral de la muntanya, seguint el vell camí del port de Gelada. Ens hi trobarem antics conreus de prats de dall amb marges i petits murs de pedra seca i, al capdamunt de la pujada, arribarem a una zona de prats subalpins on, si estem atents, podrem veure mandrejar algun isard o sorprendre un cabirol.

Un cop arribem al port de la Gelada i si encara ens queden ganes de caminar, podem arribar fins a la vall de Boí per dos camins, el que porta al poble de Barruera, passant pel costat de l'ermita de Sant Salvador; o cap al poble d'Erill la Vall, per la collada de Basco. Si ens decidim per Barruera, podem passejar pel carrer Major, que forma part de l'antic camí que acabem de recórrer, i visitar l'església romànica, dedicada a Sant Feliu, data dels segles XI i XII, i que va ser declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat l'any 2000 com tot el conjunt romàtic de la Vall de Boí. De fet, si optem per anar fins a Erill la Vall, també hi trobarem una magnífica església romànica, en aquest cas, dedicada a Santa Eulàlia.

Xarxa Camins Vius

Aquestes dues rutes formen part de la xarxa Camins Vius, que transcorre per l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, conformant un recorregut de 238 kilòmetres per gaudir de la natura i la història d'aquest territori. Des de l'any 2001 Camins Vius treballa per rehabilitar i conservar aquesta xarxa de senders locals, molts dels quals tenen més de 1.000 anys d'història. Són camins de ferradura que travessen una desena de ports de muntanya i que ens parlen d'històries de cavalleries, de mercaders, bandolers i de músics, que durant segles van utilitzar-los per anar d'una vall a l'altra del Pirineu. Personatges de llegenda, alguns, que encara recorden els padrins dels pobles.

A la Vall de Barravés encara hi ha cinc itineraris més per recórrer a peu i que ens permeten conèixer llocs tan idíl·lics com el Refugi de Conangles, l'embassament de Baserca, la cabana de Fenerui o el preciós estany de Besiberri, envoltat de muntanyes i del verd dels pins.

Ocipèdia

A Erill la Vall hi ha el Centre del Romànic de la Vall de Boí, un espai d'interpretació que ens dona les claus inicials per conèixer i entendre el conjunt d'esglésies romàniques de la vall. També ofereixen visites guiades a diferents esglésies.

Visitar el poble de Vilaller és un viatge cap al passat medieval d'aquest territori, amb diferents elements destacables i sorprenents com les restes de muralla amb arcades i torre medieval, la presó més antiga de Lleida (s. XVII), una arcada del pont vell de pedra ( s. XVII) i l'església neoclàssica (s. XVIII). El 16 de juny s'hi fa una espectacular Baixada de Falles.

A Barruera podem anar fins a la Rutlla, que organitza passejades a cavall per a nens i nenes. Són passejades d'entre 15 i 20 minuts pel costat del riu que es completen amb una visita a la granja. Contacte: 637 738 996.

I si després de la caminada volem descansar i gaudir de les aigües termals, a l'estació termal i de muntanya de Caldes de Boí ens podrem deixar mimar envoltats d'aigües amb virtuts curatives i relaxants que brollen de trenta-set fonts entre els 4 i els 56 graus i d'un paisatge de gran bellesa espectacular.