Barcelona en Comú ha desvelado hoy una de las claves de cara a saber quién será el futuro alcalde o alcaldesa de Barcelona al proponer que Ada Colau presente su candidatura a la investidura. Esta es la propuesta que debatirán y votarán este viernes las bases de los comunes con el objetivo de "seguir impulsando las políticas valientes iniciadas en 2015, poner la ciudad en el centro y conseguir un gobierno estable capaz de superar los bloques".

En un comunicado, los comunes defienden su decisión "ante los vetos mutuos entre ERC y PSC" a pactar un gobierno de izquierdas junto a BComú. El partido de Colau, sin embargo, no cierra la puerta a seguir trabajando para un "gobierno estable de fuerzas de izquierdas, tal y como la ciudadanía pidió en las elecciones municipales".

Con esta decisión, Colau desoye el ultimátum lanzado por el candidato de ERC, Ernest Maragall, quien el miércoles anunció que congelaba las conversaciones con Colau hasta que los comunes dejaran de negociar con el PSC y dijera que rechazaba los votos de Valls. Maragall afirmó que una forma de hacer público este rechazo "sería que Ada Colau no se presente a la investidura para no aceptar los votos de Valls y de la derecha" dijo el republicano, y remató: "Si se presenta quiere decir que está contando con Valls por activa o por pasiva".

Y es que con la candidatura de Ada Colau, Ernest Maragall no suma los apoyos suficientes para ser alcalde en primera vuelta. Aunque ERC tiene unos 5.000 votos más, está empatada con BComú a 10 concejales y ambos necesitarán de 11 votos más para ser elegidos alcalde o alcaldesa con mayoría absoluta de 21 regidores.

Lo que necesita para ser alcaldesa

A día de hoy por tanto Colau tiene más opciones de volver a ser alcaldesa el día 15 junio aunque aquí es donde entran en juego los 8 regidores del PSC y necesitará también los votos que Manuel Valls le ofreció de forma gratuita y "sin pedir nada a cambio". Por tanto, según la propuesta de Valls, Colau solo tiene que aceptar sus votos, y no pactar.

Respecto al PSC, este jueves Jaume Collboni advirtió a Colau de que no tendrá sus votos si no cierran antes un pacto de gobierno. El líder socialista afirmó que "no apoyará a Colau" si no hay un acuerdo antes del pleno de investidura del 15 de junio. Ante la Federación del PSC de Barcelona –reunida con carácter extraordinario–Jaume Collboni admitió que "a día de hoy no hay nada cerrado" y aseguró que la conversaciones "no están siendo fáciles pero por nosotros no quedarà" y se comprometió a trabajar hasta el último momento "para conseguir un gobierno proBarcelona".

Collboni recibió hoy el aval de la Federación para "negociar exclusivamente con Barcelona en Comú" la formación de un gobierno paritario y de izquierdas en Barcelona que no supedite la ciudad "al proceso independentista"