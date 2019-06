El concejal electo de la coalición de izquierdas Daniel González Rojas (IU) ha denunciado esta situación a las puertas del Distrito Casco Antiguo, donde ha estado acompañado por delegados de la sección sindical CSIF. En este marco, el candidato de Adelante ha reclamado a Espadas que deje de "ignorar esta problemática y que ponga sobre la mesa, de una vez por todas, un plan de cobertura de vacantes para acabar con la precariedad laboral que sufre la plantilla de estas instalaciones municipales y garantizar la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía".

En concreto, desde Adelante precisan que el Distrito Casco Antiguo, donde hay varias bajas por enfermedad que no se están cubriendo, "no se da ninguna atención al público ni funciona el registro". "Una situación intolerable que se ha venido repitiendo también desde hace semanas, sobre todo por las tardes, en las sedes de Macarena, Bellavista-La Palmera y San Pablo, si bien en este último el motivo del cierre habría sido por mandato de la autoridad laboral debido a las altas temperaturas y a la ausencia de aire acondicionado en dichas dependencias".

"Y la cosa no pinta mejor en los centros cívicos de la ciudad, donde la falta de personal viene causando estragos también. Y es que, aunque por ahora no se ha llegado al extremo de tener que cerrar ninguno de estos edificios municipales, muchos de ellos están siendo atendidos por un único trabajador, con lo que ello supone de deterioro del servicio público y de inseguridad laboral", avisa González Rojas.

Así, el concejal de Adelante ha instado al alcalde a "dejar de mirar hacia otro lado" y a realizar las contrataciones necesarias para afrontar el "grave déficit de personal" que arrastran los distritos y los centros cívicos de la capital, toda vez que el Gobierno local del PSOE viene señalando las limitaciones estatales a la incorporación de nuevo personal a las administraciones públicas.

"Urge modernizar y recuperar unas instalaciones que permanecen infradotadas y cuyas carencias están siendo suplidas a base de mucho sobreesfuerzo, profesionalidad y voluntarismo por parte de sus trabajadores", ha insistido el número dos de Adelante Sevilla.

Al hilo de esto, González Rojas ha recordado que Espadas no ha cumplido "la inmensa mayoría" de los compromisos firmados con el comité de empresa del Ayuntamiento" en materia laboral, asegurando que Adelante Sevilla estará muy vigilante en este mandato para que lo acordado con la plantilla municipal "no caiga más en saco roto".

Por último, Rojas ha exigido a Espadas que no se escude más en la Ley Montoro para no hacer frente a sus compromisos con la plantilla municipal, ya que esta norma "no ha caído del cielo" ni es un "efecto meteorológico" sin más. No en vano, "el PSOE lleva ya un año en el Gobierno central y hasta la fecha no ha movido un dedo por quitarle a los ayuntamientos esta soga al cuello", ha concluido.