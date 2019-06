La Olavide ha explicado en un comunicado que se trata de una iniciativa pionera en España desarrollada por la UPO en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology, el proveedor internacional de software Mathworks y la empresa Parrot. Según afirma Mathworks, la Escuela Politécnica Superior es el primer centro universitario español que realiza esta propuesta docente bajo su entorno Matlab Simulink.

El profesor Manuel Béjar, subdirector de Calidad y Planificación de la Escuela Politécnica Superior y miembro del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática, afirma que "se trata de una iniciativa de gran interés para los estudiantes, puesto que utilizan las mismas metodologías y entornos de trabajo que se emplean para el desarrollo de drones reales". "La diferencia radica en que en este caso se trata de sistemas aéreos de muy pequeña envergadura (de hecho, reciben la denominación de mini-drones) que, además, incorporan protecciones ante posibles impactos, por lo que resulta totalmente seguro trabajar con ellos en el aula", ha señalado.

Los sistemas robóticos aéreos están cada vez más presentes en un amplio rango de aplicaciones y su elevada maniobrabilidad, así como la eliminación de riesgos para los pilotos en escenarios peligrosos, o sus reducidos costes de operación frente a las aeronaves tripuladas, justifican este auge, han agregado desde la UPO.

El desarrollo de esta iniciativa de la Universidad Pablo de Olavide ha sido posible gracias a una alianza estratégica con entidades de primer nivel como el Institute for Data, Systems and Society del Massachusetts Institute of Technology, el proveedor internacional de software Mathworks y la empresa Parrot, suministrador de los sistemas aéreos.

Asimismo, se ha contado con la experiencia en este campo de los profesores del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática, una de cuyas líneas consolidadas de investigación es precisamente el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados.

Por último, como explica el profesor Manuel Béjar, para avalar esta línea de trabajo ha sido igualmente necesaria "una apuesta decidida por parte de la Escuela Politécnica Superior y del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática". "En primer lugar para sufragar los costes del software y del hardware que han permitido poner los drones en vuelo y, además, las tareas de adecuación del laboratorio de la EPS para realizar vuelos autónomos han requerido también una fuerte implicación por parte del equipo directivo de la EPS, así como del técnico de laboratorio asociado al centro", ha concluido.

El Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información es un título que forma a ingenieros informáticos con una especialidad en Sistemas de Información, de manera que "sean capaces de diseñar, implementar y gestionar soluciones en el tratamiento automático de la información en cualquier área de la sociedad, ya sea en el ámbito empresarial, científico, gubernamental o social, entre otros".