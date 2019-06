Así se ha pronunciado el socialista en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntado por las palabras del síndic de Unides Podem en las que ha indicado que en esa negociación quienes están poniendo "algún obstáculo son justamente el PSPV y Compromís, que no están de acuerdo con algunas de las medidas principales para cambiar la vida de la gente" que proponen ellos, y ha lamentado la falta de "altura de miras".

"Él no estaba en la negociación, ayer avanzamos muchísimo", ha subrayado Mata, que ha explicado que se descartaron algunas cuestiones bien por imposibilidad económica o presupuestaria o por incapacidad legal para hacerlas y las tres fuerzas estaban de acuerdo. Por ello, ha ironizado asegurando que "a lo mejor es que hay un Podemos y, además, el señor Dalmau".

Para Manolo Mata, "esto va muy bien" y se ha asumido desde el minuto uno que Podemos "debería estar en el gobierno" y sus negociadores "manifiestan su intención de llegar a acuerdos programáticos y estar en el gobierno". Así, ha incidido en que no acaba de entender "esa visión de las luces largas y cortas" a la que ha aludido el síndic de Unides Podem.

Ha insistido en que "no hay obstáculos en las negociaciones", sino conversaciones, y que si los hubiera habido no seguirían negociando esta tarde. Respecto a ese nuevo encuentro, el socialista ha manifestado su esperanza en que se acaben los tres puntos restantes, en los que se incluyen políticas sociales y fiscalidad, "el más problemático", y ha destacado que ya se han visto los de feminismo, cambio climático y transición económica y servicios públicos.

Preguntado sobre si cree que el día 12 en la investidura conseguirán el apoyo de los otros grupos, ha indicado que así lo desean pero la posibilidad de no tenerlo "está ahí": "Tú vas a la investidura, la gente te vota o no te vota, queremos que nos invistan, pero puede ser que no". En todo caso, ha señalado que quedan aún cinco días hasta ese momento.