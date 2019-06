El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha registrado este jueves en la Cámara autonómica la enmienda a la totalidad que anunció a los primeros presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos, que se debatirán el próximo miércoles en el pleno y que tumbará las cuentas si sale adelante.

La iniciativa ha sido presentada a las 11.10 horas en el registro en medio de una gran expectación mediática por el presidente del grupo, Francisco Serrano; su portavoz, Alejandro Hernández; y el portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, acompañados por otros diputados de la formación, que han posado para las cámaras con el texto presentado.

Vox no ha descartado la posibilidad de retirar la enmienda si se atienden sus demandas, al tiempo que ha considerado que las negociaciones en este sentido no sólo tienen que llevarse a cabo con el PP-A sino también con Ciudadanos (Cs) porque son los dos partidos que componen el Gobierno autonómico.

En caso de que se alcance un acuerdo, sería la primera vez en la historia autonómica que un partido retira una enmienda a la totalidad a los presupuestos.

Hernández, preguntado sobre si existe alguna posibilidad de que la enmienda sea finalmente retirada antes de su votación, ha indicado que "sería irresponsable no estar abiertos a esa posibilidad, que evidentemente dependerá de la actitud que tenga el Gobierno y las propuestas que puedan hacernos".

Como se recordará, los votos de los 12 diputados de Vox, que tiene un acuerdo de investidura con el PP-A, son fundamentales para que los Presupuestos puedan ser aprobados, puesto que PP-A y Cs no suman mayoría absoluta en el Pleno del Parlamento (47 escaños por los 50 que suman el PSOE-A y Adelante Andalucía).

Presupuestos "continuistas"

Vox considera fundamental que las negociaciones que se puedan desarrollar en los próximos días sean con el Gobierno en su conjunto, que está compuesto por PP-A y Cs. Ha avisado además de que Cs --que siempre ha dejado en manos del PP-A las negociaciones con Vox-- no puede pretender tratar de sacar los presupuestos de la comunidad de los próximos cuatro años "sin vincularse a Vox, eso es imposible".

El motivo que le ha llevado a presentar la enmienda a la totalidad es básicamente que el Gobierno de PP-A y Cs ha planteado unos Presupuestos para este año que son una "continuación" de las cuentas de 2018 del anterior Gobierno del PSOE-A, con programas y partidas "inalterados". "No denotan ese cambio de timón del que tanta gala se viene haciendo por parte del Gobierno", según ha expresado Hernández, quien ha añadido que lo "natural" es que en estos días se produzcan negociaciones con el Gobierno andaluz.

Ha querido dejar claro que para Vox es una "cuestión de responsabilidad" estar abierto a esa negociación, que tiene que ser con el Gobierno "en su conjunto", esto es, con PP-A y Ciudadanos, puesto que hay programas y partidas sobre las que quieren que se hablen y que están en manos de consejerías de uno u otro partido.

Hernández ha insistido en que la presentación de la enmienda a la totalidad "no es un acto tacticista ni efectista", sino que obedece a un ejercicio de coherencia con lo que manifestamos en el acuerdo de investidura con el PP-A, el cual tiene que cumplirse. "Pero ahora hablamos de un pacto con el Gobierno en su totalidad", ha indicado el portavoz parlamentario, en referencia a que las negociaciones tienen que ser con los dos partidos que componen el Ejecutivo.

Ha añadido, en relación con la posibilidad de coincidir en una votación con PSOE-A y Adelante Andalucía, que cada uno "explicará el por qué de sus actos y nosotros no tendremos ningún inconveniente, llegado el caso, en hacerlo y seguro que nuestros votantes lo entenderán".

Ha apuntado que desde el anuncio el pasado lunes de la presentación de la enmienda a la totalidad no dejan de recibir mensajes de apoyo por parte de la militancia y simpatizantes.

Contactos "sin líneas rojas"

Las reacciones a la presentación de la enmienda de Vox no se han hecho esperar. El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha desvelado este mismo jueves que ya existen "contactos y conversaciones" con Vox para "escuchar sin líneas rojas" sus propuestas, tal y como habrían hecho, ha aseverado Bendodo, con Adelante Andalucía y el PSOE-A.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha vinculado la enmienda de Vox con el "escenario político nacional" y ha alertado de que "Andalucía no se puede utilizar como moneda de cambio para entrar en otros gobiernos en otros puntos de España" y que una posible no aprobación de los presupuestos "no va a bloquear" al Ejecutivo del PP-A y Cs.

Marín ha calificado de "error grave" la decisión de los de Santiago Abascal, pero ha aseverado que"si el único problema que tiene Vox para apoyar estos Presupuestos es sentarse con el Gobierno de PP-Cs, si quieren nos sentamos esta tarde, ese no es ningún inconveniente".

"Soberbia, revisionismo y rencor"

La enmienda de Vox se suma a la de Adelante Andalucía y a la del PSOE-A, que hasta ahora no había desvelado sus intenciones y que, finalmente, también ha registrado una enmienda a la totalidad.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado en Al Rojo Vivo que "la ultraderecha no cree en la autonomía, pero el Gobierno andaluz intenta blanquearlos". Y ha aseverado que "Andalucía no puede ser moneda de cambio".

El portavoz parlamentario de los socialistas, Mario Jiménez, ha agregado que "no ha habido ninguna actitud de diálogo por parte del Gobierno". El socialista ha señalado que las cuentas "son malas para Andalucía", y "muy malos para el empleo y la economía", razón que "ya justifica la enmienda" que han presentado.

Jiménez ha manifestado que las cuentas "no son rigurosas ni creíbles" y que los ingresos "están incluidos a martillazos". También ha criticado que el presupuesto crece para la educación concertada y ha apuntado a la "privatización de la sanidad", que su partido "intentará frenar". Igualmente, el portavoz del PSOE-A ha lamentado que los presupuestos plantean un escenario donde "se anuncia una caída del 50% en la creación de empleo en 2019 respecto a 2018" y que "ponen en peligro nuestra senda de estabilidad por un déficit excesivo".

"Soberbia, revisionismo y rencor, eso es lo que nos hemos encontrado por parte del Gobierno", ha concluido. Y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "meter a Andalucía en ese mercadeo nacional de pactos".