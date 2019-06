SAVE THE CHILDREN - Archivo

Según han informado fuentes de la Fiscalía a Europa Press, el tribunal decidió suspender la vista tras la petición de la representante de la acusación pública, que con esta solicitud buscó proteger los intereses del menor, un interés superior al derecho del acusado y de los progenitores a no colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

En esta vista juzgan a este hombre, acusado de agredir sexualmente a su nieta en diversas ocasiones cuando tenía apenas seis años. Según se recoge en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el procesado sometió a la menor a tocamientos y otras prácticas sexuales en 2016, durante el tiempo que convivió con la niña y sus padres.

El presunto pederasta le decía a la víctima que sus padres la castigarían si contaba algo. La pequeña acabó relatando los hechos a una profesora, que los puso en conocimiento de un servicio de atención psicológica a menores de la Generalitat, que los denunció a su vez en Fiscalía de Menores. El Ministerio Público solicita inicialmente para el acusado diez años de prisión, dos de libertad vigilada y otros tantos de alejamiento, así como una indemnización de 6.000 euros para la víctima por daños morales.

En el juicio se dio la circunstancia además de que se detectaron fallos en el sistema de cámaras que sirven para grabar las declaraciones de los menores en casos de este tipo, con el fin de que no tengan que prestar declaración en el propio acto del juicio sino que se sume la comparecencia como una prueba preconstituida.

De hecho, Levante-EMV informa este miércoles de que la grabación no se realizó de la forma correcta, bajo la supervisión de una psicóloga en contacto con la menor en una habitación acondicionada, y seguida de forma simultánea y externa por las partes. Por ello, este diario explica que la víctima tendrá que volver a declarar y que su versión es la principal prueba contra el acusado.

SAVE THE CHILDREN PROPONE CREAR 'CASAS DE LOS NIÑOS'

A raíz de este caso, Save the Children ha propuesto en un comunicado el modelo nórdico de las 'Casas de los niños' para atender a la infancia que ha sido víctima de violencia, con especial foco en los abusos sexuales. Estas 'casas' son espacios adaptados para la infancia y la adolescencia donde todos los profesionales y recursos que intervienen en un caso de abuso sexual se juntan bajo un mismo techo para actuar de una forma coordinada.

De esta manera, los departamentos de justicia, de interior, de salud y de protección de la infancia, se unen y trabajan juntos en beneficio de los niños y niñas que han sufrido este tipo de violencia en un espacio en el que todas sus actuaciones y procedimientos están guiados por el interés superior del menor.

La organización ha señalado que, actualmente, cuando un niño o niña sufre este tipo de violencia, se les hace revivir su experiencia al relatar los hechos en reiteradas ocasiones. Además, tampoco se cuenta con un protocolo que garantice una entrevista que proteja al menor de edad y preserve su declaración, ni con un requerimiento legal de formación específica del psicólogo forense respecto a entrevistas con niños y niñas.

Por ello, el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha pedido a los partidos que formarán parte del próximo Consell que lleven a cabo la creación de las 'Casas de los Niños'. "Debe ser una prioridad para la próxima legislatura", ha afirmado.

Desde Save the Children han recordado que en 2017 en la Comunitat Valenciana se interpusieron 681 denuncias por abusos sexuales a niños y niñas, mientras que en España fueron 4.211, según los últimos datos disponibles del anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Además, según el informe 'Ojos que no quieren ver' de Save the Children sobre abusos sexuales, en la Comunitat Valenciana el 75,6% de este tipo de casos se sobreseen por falta de pruebas.

Hernández ha puesto de relieve que "estas cifras podrían ser sólo la punta del iceberg, ya que en muchas ocasiones el miedo, la vergüenza, la culpa o el hecho de que el agresor sea una persona cercana hacen que no se lleguen a denunciar los abusos sexuales contra la infancia". "Es importante poner el foco en la prevención, pero cuando ya hemos llegado tarde, es fundamental que el niño o niña sea atendido de la mejor manera posible y que no tenga que revivir lo sucedido una y otra vez por una mala coordinación de los diferentes recursos", ha manifestado.