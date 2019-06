El diputado de Podemos, Rafa Mayoral, miembro de la Ejecutiva de Pablo Iglesias, ha asegurado que se equivocan los que dicen que Pablo Echenique va a salir de la escena política. "Es un gran activo de Podemos, su trabajo es fundamental" y "va a seguir jugando en el equipo".

En declaraciones a la Cadena Ser, Mayoral ha criticado que mediaticamente se esté "enterrando como proyecto político a Podemos", cuando ha recibido 3,7 millones de votos que han permitido conseguir 42 diputados a la formación morada.

Fiel a Iglesias, Mayoral ha insistido en que no es posible hablar a día de hoy de una destitución de Echenique y ha emplazado a esperar al sábado, cuando Podemos celebrará el Consejo Ciudadano. En un símil futbolístico, Mayoral ha comparado a Iglesias con un entrenador que deberá llevar las propuestas de cambio a la reunión para que sean validadas.

Mayoral insiste en que ahora no es tiempo de hablar de Podemos, ya dijo que no convenía "mirarse las pelotillas del ombligo", sino de su participación en el futuro gobierno de España. "Los proyectos partidarios tienen que tener capacidad de no olvidarse para qué están", en su caso dice que para "cambiar la vida y revertir la precariedad.

Y ha reivindicado a su Podemos como "fuerza determinante para la composición del Gobierno", un futuro gobierno que pueda "decirle a los poderosos que tienen que cumplir la ley, pagar los impuestos y respetar los derechos de los trabajadores".

Al tiempo que participaba en esta entrevista, otro medio de comunicación, La Vanguardia, publicaba el nombre del sustituto de Pablo Echenique en la secretaría de Organización, Alberto Rodríguez.