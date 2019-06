Pablo Iglesias ha decidido reordenar su Consejo de Coordinación después de los malos resultados electorales que obtuvo la formación morada en las elecciones autonómicas y municipales del 26-M. La decisión más relevante de las que tomará la cúpula en los próximos días es la de apartar a Pablo Echenique, que dejará de ser secretario de Organización de Podemos, según han asegurado fuentes del partido a 20minutos.es.

Echenique, no obstante, no abandona la formación y encabezará la Comisión de Seguimiento de Pactos de Gobierno, que englobará negociaciones a todos los niveles. Desde el partido aseguran que compatibilizar la conformación de gobiernos con la Secretaría de Organización "no es realista".

Con esta medida, Iglesias realiza un profundo cambio en el Consejo de Coordinación del partido. Los malos resultados de Unidas Podemos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas se han cobrado la primera víctima en la figura de Pablo Echenique.

La decisión, que el partido de Iglesias no ha querido definir como un cese ni hablar de pérdida de confianza en Echenique, llega unos días después de que el líder de la fomación criticase públicamente la implantación territorial de la organización, "mejorable" según su opinión. Una velada crítica al trabajo realizado hasta ahora por Echenique.

Estrena cargo el sábado

La citada comisión será creada este jueves en la reunión de la Ejecutiva del partido, y Echenique estrenará sus nuevas responsabilidades, "que serán las tareas principales de Podemos en las próximas semanas y meses", en una primera reunión que tendrá lugar el sábado, cuando el partido celebra su Consejo Ciudadano Estatal (CCE).

A ese encuentro, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, acudirá el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, que mantendrá un encuentro con los candidatos autonómicos que son decisivos para la formación de gobiernos.

Este mismo martes, la dirección había asumido que hace falta pensar y meditar cuál debe ser la línea de trabajo que han de seguir a partir de ahora. Asimismo, han asegurado que los resultados municipales y autonómicos, "más bien malos", debían llevar a una reflexión.

Por otro lado, se espera también que en la reunión del CCE del sábado se formalice la dimisión del que fuera cabeza de lista de Podemos para las elecciones europeas del 26 de mayo, Pablo Bustinduy. El dirigente, afín al sector de Íñigo Errejón, renunció el pasado mes de marzo por no tener "la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante".