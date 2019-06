La Fiscalía ha presentado este martes su informe final en el juicio del 'procés'. El fiscal Javier Zaragoza ha situado al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras en el primer puesto de responsabilidad. Ha definido al también diputado como el "motor principal de la rebelión" dado que es quien ejercía el "liderazgo" del procés y "quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera".

Junqueras

Zaragoza ha señalado que su liderazgo se de muestra en hechos como el que asumiese la vicepresidencia de la Generalitat, interviniese en el decreto de convocatoria del referéndum, declarado ilegal, e hiciese numerosos llamamientos a la movilización.

Además, ha recordado que, junto con el expresident Carles Puigdemont -huido en Bélgica- y el exconseller Forn, fueron advertidos por la cúpula de los Mossos de la "altísima probabilidad de accidentes violentos" y se les pidió desconvocar el 1-O.

Sin olvidar, ha proseguido Zaragoza, que dos de sus principales cargos políticos, Lluis Salvadó y Josep María Jové, fueron "los encargados de toda la infraestructura y desarrollo de las estructuras de Estado".

El fiscal ha cargado contra el "monólogo" que hizo Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha tachado de "ejercicio de cinismo sin precedentes" pues defendió su actuación en aquel "mes insurrecional" al amparo de "un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional".

"Golpe de Estado"

Zaragoza ha responsabilizado a los acusados en el juicio de protagonizar "un golpe de Estado" entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y ha subrayado la "violencia" a lo largo de ese último mes "insurreccional".

El fiscal ha defendido la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal "no necesita violencia grave ni violencia armada"; el procés, ha dicho, fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público", por lo que no puede ser considerado una sedición.

Ha denunciado los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, ha quedado probado que hubo "violencia física, compulsiva e intimidatoria".

"Liquidar la Constitución"

La Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas de "haber intentado liquidar la Constitución". El fiscal Zaragoza ha abierto el turno del informe del Ministerio Público en el juicio del "procés" dejando claro que "la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución".

El fiscal ha subrayado que la democracia española "no criminaliza a quienes defienden proyectos distintos a los planteados por la Constitución", como es el caso, pero ha precisado que defender la "supremacía de la voluntad popular por encima de la ley" está en la base de algunos oscuros episodios de la historia reciente.

Ha negado que se persiga "el voto", sino "incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales" como así sucedió el 1-O cuando el Govern y los entidades soberanistas "impidieron" la acción policial que debía cumplir el mandato judicial, por lo que "el uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios".

Declaración de independencia

El fiscal les ha acusado de "haber desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional", sin que ninguno de ellos haya asumido responsabilidad alguna por lo sucedido en Cataluña, especialmente con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Al respecto, ha dicho que "las declaraciones de independencia siempre han sido declaraciones políticas que se han leído en diferentes lugares" y que en este caso se hizo "en el Parlamento de Cataluña ante cargos electos enfervorizados por el momento histórico que estaban viviendo".

Zaragoza ha elogiado la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de respaldar al Tribunal Constitucional (TC) en relación con el proceso soberanista ilegal catalán de 2017 al tiempo que ha criticado duramente el informe de un grupo de trabajo de la ONU contrario a la prisión provisional de los acusados.

"Han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional, han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales, han destinado los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio", ha destacado el fiscal.