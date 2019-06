Tras los resultados del 26M, que se ha saldado con una mayoría simple de Espadas, el socialista ha dejado claro en diversas intervenciones durante la semana que su opción es un gobierno en solitario, como ya hizo en el pasado mandato con once concejales, aunque se ha mostrado abierto a estudiar "con seriedad y rigor" aquellas propuestas "compatibles" con su proyecto político desde el "diálogo".

De hecho, incidía en que el encuentro no se desarrolla "sobre la base de intentar forzar un gobierno de coalición donde no haya suficientes puntos de encuentro o donde se desnaturalice el proyecto socialista, que es el que ha ganado las elecciones", recordando que ahora cuenta con 13 concejales.

Así, ha calificado las reuniones de este lunes como una "primera toma de contacto", tras lo que se empezará a trabajar y a "ponernos de acuerdo el gobierno y la oposición sobre los temas fundamentales que la ciudad requiere, los más urgentes que necesitan acuerdos para poder ir en la dirección y velocidad correcta".

Esta reunión supone uno de los primeros pasos que da Espadas de cara a la nueva corporación, que quedará constituida el día 15 de junio después de las elecciones municipales, que se saldaron con una victoria del PSOE con el 39,29 por ciento de los votos y 13 concejales frente a los once logrados en 2015. De su lado, el PP baja de 12 a ocho ediles, toda vez que Adelante Sevilla ha obtenido cuatro ediles, los mismos que Cs, y Vox ha irrumpido en la corporación local con dos concejales.

POSICIONAMIENTO DE ADELANTE Y CS

En este marco, la candidata de Adelante Sevilla, Susana Serrano, indicaba hace unos días que llevaría a esa reunión como cabecera las más de mil propuestas que esta confluencia de formaciones de izquierdas ha presentado como programa electoral de cara al 26M. "Se hablará en la reunión principalmente de medidas y de Sevilla, que es lo importante", afirmaba.

Asimismo, Serrano advertía de que Adelante se encuentra inmersa en un "proceso de reflexión colectivo" tras los resultados de las elecciones municipales para abordar su posicionamiento, por lo que "todo lo que se pueda avanzar en esta reunión se verá, pero con diálogo ante todo".

De su lado, el candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, aseguraba hace unos días en rueda de prensa que su formación contará con un papel "constructivo y fiscalizador" durante el próximo mandato y considera que no es él el que ha de tomar la iniciativa a la hora de generar acuerdos que favorezcan la gobernabilidad. "Estamos muy tranquilos y no estamos obsesionados con sillones", aseguraba.

Así, recordaba que, si existiera esa posibilidad de pacto, la formación local elevaría al Comité Nacional de Pactos creado por Cs ese "interés", tras lo que se decidirá qué hacer "caso por caso". "No abro ni cierro posibilidades, no me ha llamado nadie y no contemplo ese escenario. Si se abre la posibilidad lo enviaremos a ese comité y se decidirá", insistía antes de esta convocatoria.