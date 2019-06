El Observatorio contra la Homofobia ha denunciado este sábado una agresión a una pareja gay en Barcelona por parte de un grupo de jóvenes, que les golpearon y causaron heridas de diversa consideración.

El Observatorio ha denunciado los hechos a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que muestra su "rechazo absoluto y total condena a la brutal agresión homófoba" y explica que "un grupo de jóvenes les han dado una paliza. Hay denuncia en los Mossos. El Observatorio está con las víctimas y denuncian este rebrote de la violencia lgtifobia. Activamos protocolos @BCN-CiutatDrets".

Rebuig absolut i total condemna a la brutal agressió homòfoba a una parella de gais a Barcelona. Un grup de joves han apallisat. Hi ha denuncia @mossos . L' @OCL_H estem amb les víctimes i denuncien aquest rebrot de la violència #lgtbifobia . Activen protocols @BCN_CiutatDrets https://t.co/WbIUmiRn4t

Uno de los jóvenes agredidos, el periodista Xavier Martínez, ha escrito por su parte un tuit en el que dice: "Pensaba que nunca me pasaría, hasta la pasada noche. Un grupito nos agredió a mi novio y a mí mientras estábamos tranquilamente sentados en un banco en Barcelona. La sociedad parece que avanza, pero no... Aún hay mucho trabajo por hacer".

Junto al texto, la víctima de la agresión publica una fotografía suya en la que se puede ver una herida sangrante en la frente.

Pensava que mai em passaria... fins aquesta passada nit. Un grupet ens va agredir al meu novio @ElkinIL i a mi mentre estàvem tranquil·lament asseguts en un banc a Barcelona. La societat sembla que avança, però no... Encara hi ha molta feina per fer. #LGTBfòbia pic.twitter.com/3o4FNUPBx6