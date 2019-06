Hidrátate, lleva una alimentación a base de hidratos de carbono, haz ejercicio para relajarte... ¡y respira profundo! Estos son algunos de los consejos que los expertos dan para que los exámenes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), más conocida como Selectividad, te salgan de lujo.

Gema Almena, orientadora educativa en un IES de Castilla-La Mancha; Alejandra Koeneke, doctora en neurociencia y profesora de psicología en el Universidad Europea; María Jesús Campos Osa, psicóloga educativa, especialista en menores; y Carlos Fernández Torres, presidente de la Asociación de Profesores de Madrid, hablan sobre este proceso educativo por el que tiene que pasar cualquier estudiante que quiera acceder a la universidad.

Consejos previos al examen

- No estudies nada nuevo en las últimas horas antes de los exámenes, solo repasa.

- Duerme bien, al menos siete horas. No te acuestes tarde por quedarte estudiando a última hora.

- Aliméntate bien y come hidratos de carbono como legumbres o arroz. Nada de excesos ni introducir novedades en la alimentación.

- Hidrátate bien.

- Mantén las rutinas.

- Es bueno hacer deporte o tocar algún instrumento. Los estudiantes que hacen este tipo de actividades sacan mejores notas, ya que se distraen y luego están más motivados. Sobre todo los días de exámenes y los días previos.

- Los alumnos tienen que tomar consciencia de lo que necesitan en cada momento, mindfulness según lo expertos.

- Establecer un 'pacto de silencio': a veces se centran los temas en las comidas, cenas o pasillos en los exámenes, cómo se llevan, si está aprovechando el tiempo, etc. Y esto no ayuda, porque no ayuda a relajarse.

- Y, por su puesto, no olvides preparar el día de antes lo que tienes que llevar al examen: el DNI, la hoja de matrícula y el material para realizar los ejercicios (varios bolígrafos, calculadora científica, instrumentos de dibujo, diccionario...).

- También es importante que te organices con tiempo cómo vas a llegar a la prueba, qué medio de transporte vas a usar, cuánto tardas en llegar y dónde está exactamente el sitio, para que no llegues tarde.

Consejos durante el examen

- Lleva una botella de agua y tomar un poco antes de comenzar.

- Es recomendable hacer una primera lectura del examen para elegir la parte por la que empezar.

- Organiza los conceptos que vayas a exponer, ya sea mentalmente o mediante un esquema.

- Distribúyete bien el tiempo para cada ejercicio.

- Tienes que empezar por las preguntas que sabes con certeza y dejar para el final las que dudas o no recuerdas.

- Si en algún momento te bloqueas, no entres en pánico y date unos segundos para respirar (tres respiraciones profundas al menos). Dile a tu cuerpo que estás tranquilo. Es clave.

- Tienes que tomar el examen como una herramienta de aprendizaje y pensar: "He dado todo de mí".

- Es mejor no mirar los apuntes justo al salir de la prueba ni preguntar buscando comparaciones.