"No, preferiría no tener nietos de una pareja homosexual. Preferiría que si mi hijo es homosexual no adoptara", ha dicho la nueva diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya, según El Español.

La doctora en Medicina y especialista en Pedriatría, fue una influyente activista en contra del aborto, siendo una de las personas que más criticó el Ejecutivo de Zapatereo.

También fue portavoz y coordinadora de Derecho a Vivir, una plataforma que sigue la línea de HazteOír y que además, está vinculada a ella.

La declaración de Joya se suma a la hecha por Santiago Abascal en enero, cuando dijo que el matrimonio "es la unión de un hombre y una mujer, aunque a algunos les suene mal".

En abril Vox apartó de su lista al número dos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) tras difundir unas coplas homófobas en las que cuestionaba si la homosexualidad era cultura o un "cuento para recaudar fondos".