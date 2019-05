Así se ha destacado en la presentación de la oferta de la institución cultural para el próximo ejercicio, a la que han asistido el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; la presidenta del Patronato de Les Arts, Susana Lloret; y el director artístico del teatro, Jesús Iglesias Noriega.

El responsable artístico ha calificado la propuesta de "ambiciosa", ya que asume "el reto" de cubre algunas "lagunas" detectadas. La agenda incluye 47 funciones de ópera y zarzuela; 19 representaciones de danza; 6 recitales de lied, 8 conciertos; 4 veladas de flamenco y dos sesiones dedicadas a otras músicas, además de los 12 programas de apertura al público, nuevas colaboraciones institucionales y la actividad del Programa Didáctico y del Centre Plácido Domingo.

La ópera sigue estando "en el corazón" del proyecto y se han previsto nueve títulos que abarcan desde 1735, año del estreno de 'Ariodante', de Händel, hasta 1947, cuando tuvo lugar la primera función de 'Les mamelles de Tirésias', de Poulenc.

Iglesias ha subrayado que el repertorio se diversifica con una incursión en el barroco, como es 'Ariodante', de Händel. Se verán, también, tres obras pertenecientes a la época clásica -'Le nozze di Figaro' y 'La finta giardiniera' (esta en versión semiescenificada), de Mozart, e 'Il tutore burlato', de Martín y Soler-; el título belcantista 'Il viaggio a Reims', de Rossini; una obra de Verdi que asegura la presencia de Plácido Domingo en la temporada, en esta ocasión 'Nabucco'; otra perteneciente al Romanticismo francés ('Faust', de Gounod) y dos óperas del siglo XX: 'Elektra', de Strauss,que ha resaltado como uno de los "platos fuertes" del ejercicio, y 'Les mamelles de Tirésias'.

Este espíritu aperturista se notará igualmente en las nuevas estéticas que Les Arts propondrá sin caer, ha puntualizado Iglesias, en la "provocación". De este modo, debutarán en el teatro valenciano directores que se distinguen por su "trayectoria y modernidad", como Robert Carsen, Richard Jones o Keith Warner, además del regreso de Damiano Michieletto.

En cuanto a los directores musicales, ha comentado que son especialistas en el repertorio que abordará: Andrea Marcon, el barroco; Christopher Moulds o William Christie, el clásico; Marc Albrecht, en Strauss; Francesco Lanzilotta, en repertorio rossiniano; y Michel Plasson, en romántico francés.

El ciclo operístico se iniciará a finales de septiembre con cinco funciones de 'Le nozze di Figaro' a precios populares. Iglesias ha comentado que no distingue entre pretemporada y temporada porque considera que la oferta tiene una unidad y que, aunque las acciones de precios bajos para atraer a nuevos públicos seguirán, no tienen por qué limitarse únicamente al arranque.

El director artístico -que ha apuntado que "siempre queda alguna espinita" pero que intentará quitársela en los próximos años- ha enfatizado también su compromiso con que la zarzuela tenga una presencia "regular" en la programación y para la temporada próxima el título seleccionado es 'La tabernera del puerto', de Sorozábal, que se representará en octubre también a precios populares.

La temporada salda, además, dos "deudas" con la danza y el lied. La primera se convierte en un capítulo de la programación con una nueva producción de Les Arts con Ananda, 'Âtman, el comiat', que sirve de despedida a la fundadora y coreógrafa de la compañía, Rosángeles Valls, se despide de los escenarios tras más de 40 años de trabajo. También visitarán Les Arts la Compañía Nacional de Danza, con la gira de 'Carmen', y 'Una oda al tiempo', de la María Pagés Compañía.

Por lo que respecta al lied, habrá una línea de programación que supondrá la presentación el teatro de ópera valenciano de voces aclamadas como el tenor polaco Piotr Beczala, el contratenor francés Philippe Jaroussky, el barítono inglés Simon Keenlyside o la soprano guipuzcoana Ainhoa Arteta, junto al regreso de Violeta Urmana.

La diversificación de la propuesta comprende asimismo otra sección inédita -'Les Arts és Grans Veus', con la estadounidense Joyce DiDonato acompañada de la orquesta Il Pomo d'Oro y el director Maxim Emelyanychev- y 'Les Arts és Simfònic', donde la Orquestra de la Comunitat Valenciana trabajará con prestigiosos directores del circuito. James Gaffigan, Michele Mariotti, Gustavo Gimeno, Juanjo Mena, Ivor Bolton y Daniele Gatti propondrán son algunos de ellos.

CANDIDATOS A DIRECCIÓN MUSICAL

Preguntado sobre si entre los maestros que visitarán la próxima temporada el coliseo se encuentran los aspirantes a ser el futuro

director musical, Iglesias ha dicho entre risas: "Todos son candidatos, nadie es candidato y hay gente que no está aquí que puede ser candidato". Ha apostillado que se está trabajando en ello y que todo dependerá del modelo de orquesta pero que, en cualquir caso, no está preocupado.

Por otra parte, bajo el paraguas de otras músicas, el flamenco se erige en protagonista con un apartado propio que congregará a Diegoel Cigala, Rocío Márquez; Duquende y Manuel Lombo, mientras que aparecen asimismo manifestaciones musicales "poco atendidas" hasta la fecha en las anteriores temporadas: el jazz de la mano de Chick Corea y el fado con la voz de Mariza.

El director artístico ha hecho suyo el lema de 'Les arts és per a tots' y ha destacado una serie de iniciativas gratuitas o con precios simbólicos para "revertir a la sociedad valenciana su apoyo". Aquí llaman la atención novedades como 'Matins a les Arts', que brindará seis matinés musicales de domingo en la Sala Principal a 5 euros a cargo de la Orquestra, el Cor de la Generalitat o los cantantes del Centre Plácido Domingo, y 'Preestrena fins a 28', que permitirá a los menores de 28 años disfrutar de títulos como 'La tabernera del puerto', 'Il viaggio a Reims', 'Ariodante' o 'Faust' por 10 euros.

Finalmente, se ha felicitado por la buena marcha de los programas educativos y la adhesión de más instituciones colaboradoras. El IVAM, el Museo de Bellas Artes de Castelló, La Filmoteca de València y Berklee College of Music participarán en la propuesta, así como la Federación de Sociedades Musicales a través del ciclo de bandas.

PRODUCCIONES PROPIAS

En cuanto a la ausencia de una gran producción propia para la Sala Principal, el director ha reconocido que se ha debido a una cuestión presupuestaria y de tiempo, ya que, al haber aterrizado hace poco en el coliseo, no ha habido tiempo de cuadrar agendas de artistas. Ha preferido, pues, traer espectáculos "contrastados" antes de invertir cantidades que no serían muy grandes en obras que no alcanzarían la excelencia deseada.

No obstante, ha remarcado su voluntad de emprender proyectos propios relevantes en futuras temporadas y ha puesto en valor que las dos producciones propias de 2019-2020 -'Il tutore burlato', con escenografía de Jaume Policarpo, de Bambalina, y 'Atman, el comiat' de Ananda- reconozcan la labor del sector de la Comunitat .

Por su parte, tanto el conseller Marzà como Susana Lloret han coincidido en que la temporada será una gran carta de presentación para pedir más apoyo al tejido empresarial y al Ministerio de Cultura. Marzà ha confiado en que se prosiga con la tarea que se hizo antes del avance electoral y el Estado entre a fomar parte del Patronato. "Con esta presentación, damos aún más razones", ha aseverado.