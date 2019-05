El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de València, Fernando Giner y concejal electo de esta formación en los comicios del 26M, ha anunciado este viernes que la próxima semana se reunirá con la candidata del PSPV y también edil electa, Sandra Gómez, pero los socialistas han negado que su responsable tenga previsto mantener dicho encuentro.

En este sentido, fuentes del entorno de Sandra Gómez han señalado a Europa Press que aunque esta última y Fernando Giner han hablado por teléfono esta semana, en lo que han considerado "un contacto informal, de cortesía tras el 26M", esa conversación no se zanjó con ninguna reunión formal prevista.

Los socialistas han comentado que entre su candidata y el de Cs quedó abierta la posibilidad de "tomar un café" para tener entre ambos un encuentro "informal" y "por cortesía" tras las elecciones del pasado domingo y ha insistido en que Sandra Gómez no lo tomó como la celebración de una "reunión formal".

Asimismo, desde el PSPV han subrayado que este partido y su cabeza de lista están centrados en "intentar cerrar un acuerdo de gobierno con Joan Ribó", el alcalde en funciones y candidato electo de Compromís, formación que ha ganado las elecciones municipales en la ciudad de València con diez de los 33 concejales que integran la corporación local.

Los socialistas, que han pasado de tener cinco a siete concejales y que se sitúan como tercera fuerza más votada tras Compromís y el PP, han aseverado que no están "en otro marco" que no sea "la negociación del nuevo Govern de La Nau", el ejecutivo progresista que en el anterior mandato conformaron Compromís, PSPV y València en Comú y que en la próxima legislatura se prevé que integren las dos primeras formaciones al no concurrir la plataforma en la que estaba Podemos y quedar sin representación este partido.

"Ese es nuestro marco y estamos centrados en eso", han manifestado desde el PSPV en alusión a la negociación de un nuevo gobierno progresista en la capital valenciana.

Por su parte, desde Ciudadanos han explicado a Europa Press que su candidato ha anunciado para la próxima semana una reunión con Sandra Gómez tras haberse puesto en contacto con ella después de las elecciones del 26 de mayo y haber quedado en mantener un encuentro que Fernando Giner había considerado "formal".

Giner ha avanzado también este viernes que se entrevistará la próxima semana con la candidata del PP a la Alcaldía y concejala electa por esta formación, María José Català. Esta reunión ha sido confirmada por el entorno de la representante 'popular', que ha detallado a Europa Press que miembros de su equipo se pusieron en contacto este jueves con componentes el equipo del candidato de Cs para que ese encuentro se produzca.

"TRES GRANDES PARTIDOS"

Desde el PP han apuntado que esa convocatoria no está cerrada aunque han aseverado que se prevé que tenga lugar a principios de semana. Asimismo, han explicado que además de entrevistarse con Fernando Giner, María José Català pretende reunirse con la candidata del PSPV para "profundizar en la posibilidad" de alcanzar "un pacto" entre "los tres grandes partidos" -PP, PSPV y Ciudadanos- que "deje fuera a Ribó" de la Alcaldía.

"Con Català queremos ir de la mano en asuntos como reclamar

financiación al Gobierno de España, pero le recuerdo que también a la Generalitat. La Generalitat tiene inversiones para la ciudad que también debemos reclamar. No se puede caer en el juego de Ribó", ha expuesto Fernando Giner.

Respecto a la candidata socialista, ha apuntado que "Sandra Gómez tendrá que elegir entre mostrarse sumisa ante el nacionalismo y el populismo o hablar de políticas más moderadas".

"EN DIEZ MINUTOS"

Por otro lado, el cabeza de lista de Cs y edil electo ha manifestado este viernes, en un comunicado, que Joan Ribó "no puede arreglar en diez minutos, con una foto de marketing, lo que se ha negado a hacer cuatro años".

Giner se ha referido de este modo a la ronda de contactos iniciada este jueves por el primer edil en funciones para dar la bienvenida a los representantes de los partidos que han logrado representación en el consistorio a partir del 26M y hablar con ellos de la constitución de la corporación local.

El candidato de Cs, que había sido citado para este viernes, declinó ayer reunirse con Joan Ribó por considerar que en este momento y tras cuatro años en la oposición del consistorio "las fotos están fuera de lugar". En esta línea, criticó que durante ese tiempo el primer edil "no ha querido dialogar con Cs sobre problemas que afectan a los valencianos".

Así, esta jornada, Giner ha expuesto que "Ciudadanos solo se sentará con Ribó para hablar de los problemas de los valencianos". "No queremos una foto sino sentarnos a hablar de los problemas reales de los valencianos. Hay 70.000 valencianos que han votado a Ciudadanos. Ribó no puede dar la espalda a esa realidad", ha dicho.

Fernando Giner ha asegurado que su partido "siempre se ha mostrado propositivo y proclive a solucionar conjuntamente problemas importantes para la ciudad" como "el mal estado del núcleo zoológico de Benimàmet, la calificación en Penya-Roja, los falsos autónomos de Mercavalencia, la peligrosidad del carril bici en calle Colón, Feria Valencia o múltiples aspectos de falta de transparencia en el Ayuntamiento de Valencia".