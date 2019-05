El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado este viernes ante los cerca de 200 empresarios que asisten a las jornadas del Círculo de Economía de Sitges algunas de sus propuestas en materia económica y laboral, como la reducción de la jornada laboral o el aumento de la fiscalidad.

En la reunión anual del Círculo, a la que por segunda vez asiste Iglesias, el político ha defendido que la reducción de la actual jornada laboral de ocho horas diarias sería una medida "sensata y viable", pues sería "bueno para todos y contribuiría al reparto de empleo", especialmente en un país como España, con una elevada tasa de paro.

Trabajar menos horas, pasando de las 40 a las 34 semanales, ha añadido el líder de Podemos, también permitiría a los trabajadores conciliar y dotaría a la sociedad de una mayor capacidad de consumo, clave para reactivar la demanda interna.

Pablo Iglesias ha señalado que "es muy fácil despreciar el papel del Estado" cuando uno tiene recursos suficientes para pagar una educación o una sanidad privada, pero ha recordado que hay muchos ciudadanos que, aun trabajando muchas horas, se encuentran en situación de pobreza, no se pueden permitir ir de vacaciones, no pueden ahorrar y no llegan a fin mes.

Transformar la mayoría de los contratos en indefinidos

En materia laboral, Iglesias también ha planteado un nuevo marco que transforme la mayoría de contratos en indefinidos y que la temporalidad máxima sea de seis meses.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, y el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, son algunos de los directivos que han asistido a la conferencia de Iglesias, que ha defendido un incremento de la fiscalidad en España, argumentando que está a ocho puntos de distancia de la media europea.

"Pedimos simplemente parecernos a nuestros socios y tener más instrumentos para hacer políticas", ha incidido Iglesias, que ha criticado que algunas formaciones, en alusión al PP, quieran convertir Madrid en un "paraíso fiscal".

En este ámbito, Iglesias propone bajar el impuesto de sociedades del 25 al 23% para pymes que facturen menos de un millón de euros, subir el IRPF a las rentas altas, crear un impuesto a la banca y a las transacciones financieras o reducir el IVA de los productos de primera necesidad.

Iglesias ha destacado que establecer reformas progresistas es de imperiosa necesidad en España y que así lo han expresado los ciudadanos en la urnas al configurar tras las elecciones un tablero político de mayoría progresista.

Inversiones estratégicas que creen empleo

Por eso, ha desgranado otras de las medidas que ha propuesto al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para configurar un Ejecutivo de coalición en España.

Podemos apuesta por poner en marcha un programa de "inversiones estratégicas" que creen empleo y eviten la desaceleración económica, así como "desterrar" las políticas de austeridad fiscal.

También propone al PSOE la creación de un banco de inversión para la transición tecnológica, un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética y un plan nacional para la movilidad sostenible, entre otras medidas.