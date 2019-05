La vicepresidenta en funciones y portavoz de Compromís ha asegurado que en el Govern del Botànic ha habido mestizaje "en todas las áreas, también en presidencia y vicepresidencia", y cree que este ha sido el "gran acierto" del Consell, porque ha evitado que "un conflicto entre dos conselleries acabe convirtiéndose en un conflicto entre dos partidos". "Creo que las fórmulas buenas se tienen que mantener", ha sostenido.

Así se ha pronunciado Oltra al ser preguntada por si el mestizaje debe ampliarse a todas las áreas del ejecutivo valenciano, después de que Unides Podem (UP) pidiera que el mestizaje del nuevo pacto del Botànic llegara "a todos los ámbitos de gobierno, también a la presidencia, vicepresidencia o vicepresidencias que haya".

"Sí ha habido mestizaje en todas las áreas, también en presidencia y vicepresidencia, pero era una fórmula de mestizaje diferente a la otra, pero ha habido mestizaje en todas las áreas", ha asegurado Oltra, que ha emplazado a debatir las fórmulas de mezcla en la segunda fase de las negociaciones.

Cuestionada sobre si este mestizaje ha provocado fricciones en el Consell, tras la rueda de prensa para informar de los temas tratados en el pleno del Consell, Oltra ha apuntado que estas se producen "en todos los gobiernos, monocolor, bicolor o tricolor, y ha aseverado que "el mestizaje ha garantizado tener un gobierno, no dos; y tiene que garantizar tener un gobierno, no tres".

Asimismo, ha puntualizado que cuando se han producido fricciones entre dos conselleries, "no ha sido una fricción entre partidos". "He visto a gente del mismo partido de dos conselleries diferentes discutir entre ellos; las fricciones que siempre se producen cuando los ámbitos competenciales son fronterizos", ha detallado.

"No se han convertido en fricciones entre partidos, ese ha sido el gran acierto del Botànic y del mestizaje, que dos cargos de diferentes ámbitos y diferentes partidos han tenido diferencias de opinión, pero eso no se ha convertido en una diferencia entre partidos. Si no hay mestizaje, un conflicto entre dos conselleries acaba convirtiéndose en un conflicto entre dos partidos; eso es lo que hemos evitado con el mestizaje. Creo que las fórmulas buenas se tienen que mantener", ha resaltado Oltra.

"NO CREO QUE TARDEMOS MUCHO MÁS QUE EN EL PRIMER BOTÀNIC"

Preguntada sobre si alcanzar este acuerdo costará más que en 2015, la portavoz de Compromís ha señalado que cree que en esta ocasión "no hay las prisas de la primera vez", ya que en el primer acuerdo del Botànic "en los despachos estaban sentados los corruptos y había que ser rápidos porque primero que nada había que limpiar la corrupción que se había instalado en la Generalitat".

"En este momento, las negociaciones son más tranquilas porque no tenemos que sacar a ningún partido corrupto de las instituciones y eso hace que la gente vaya con más tranquilidad, pero no creo que tardemos mucho más que en el primer Botànic, donde fuimos la segunda comunidad en formar gobierno. No creo que tardemos mucho más en esta ocasión", ha apostillado.

Por otro lado, preguntada por si Esquerra Unida liderará una conselleria como parte de la coalición UP, Oltra ha subrayado que eso "forma parte del cómo o del quién, pero no de la primera fase".

"La frase que más he dicho esta legislatura es 'A mí todo me parece bien'. Me parece bien lo que se decida en las mesas de negociación en el momento que toque. Esto se aprende con el mestizaje, la pluralidad hace las mentes más amplias y más amables. Me parece todo bien", ha sostenido.

POLÍTICAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Respecto a las reuniones de la comisión negociadora del nuevo Botànic, Oltra ha recalcado que en ellas se debe establecer las políticas a realizar, que es "la parte más importante, porque sin saber qué queremos hacer no podemos pasar a cómo queremos hacerlo y quién lo hará".

En este sentido, ha destacado que el Botànic II debe reformar la política de lucha contra el cambio climático, la economía sostenible de cambio de modelo productivo, políticas sociales como "eje troncal", la investigación y desarrollo como "otra pata que tiene que ser el futuro de la economía" y la cultura como "motor económico".

"Tenemos que tener un contenido en esa dirección y una estructura de gobierno que ponga en primer termino estas dos grandes patas: las políticas sociales por un lado, y las ambientales por otro", ha añadido.

Cuestionada sobre si hablará cuando se comience a hablar del quién, la portavoz de la coalición valencianista ha zanjado: "Hablaré poco y haré lo que tenga que hacer".

AVANZANDO "A UN RITMO SIN PAUSA"

La vicepresidenta en funciones, que ha hecho estas declaraciones una vez finalizada la rueda de prensa para informar de los temas tratados en la reunión del Consell, preguntada previamente en la comparecencia

por las reuniones del Botànic II, ha señalado que "no es una cosa del Consell". "La comisión negociadora está reunida hoy y se sigue avanzando en los trabajos a un ritmo sin pausa", ha destacado.

Respecto a su futuro en el nuevo Consell, Oltra ha señalado que es "algo que se verá en la secuencia lógica de estas cosas, el qué, el cómo y el quién". "Yo, como sujeto, me enmarco dentro del quién, que es la tercera fase", ha zanjado.