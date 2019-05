Entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, el Parc del Montnegre i el Corredor és un dels espais naturals més bonics que hi ha a prop de Barcelona. Té una extensió aproximada de 15.000 hectàrees, que parteixen les rieres de Vallgorguina i d'Arenys: a un costat, el massís del Corredor, i a l'altre, el del Montnegre.

Des dels seus punts més alts, el santuari del Corredor, a 657 metres d'altitud, i el turó Gros, a 773 metres, al Montnegre, hi ha unes vistes impressionants.Però hem vingut fins a aquests paratges per realitzar la ruta teatralitzada i inclusiva, 'Camins, un viatge pels cinc sentits', pels voltants del santuari del Corredor. Es tracta d'un dels tres recorreguts que es realitzen a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per a persones amb discapacitats físiques i sensorials, però que també estan oberts a tots els públics, amb la voluntat que siguin inclusius.

Aquest projecte forma part d'un conveni de col·laboració entre la Fundació 'la Caixa' i la Diputació de Barcelona, que també preveu l'adaptació d'alguns itineraris senyalitzats. A més del recorregut pel Corredor, també hi ha rutes teatralitzades inclusives als parcs de Sant Llorenç del Munt i Obac, i del Montseny, que podem gaudir durant tot l'any. Són gratuïtes però cal inscripció prèvia, i hi ha la possibilitat de demanar un intèrpret de llenguatge de signes i el préstec de material adaptat per moure's millor durant l'itinerari.

A través d'aquestes visites teatralitzades obertes a tothom podem escoltar, olorar i tocar el patrimoni natural d'aquests espais d'una manera diferent, posant atenció en els sons de la natura o en el tacte de les escorces, alhora que en coneixem la seva història d'una manera amena i agradable. Aquest any, encara tenim l'oportunitat de fer la ruta 'Camins, un viatge pels cinc sentits' en tres ocasions, el 8 de juny, el 6 de juliol i el 14 de setembre.

Es tracta d'un itinerari de poc menys d'un quilòmetre i mig per la Plana del Corredor en un terreny fàcilment transitable que ens proposa cinc parades relacionades amb els cinc sentits, la vista, el tacte, l'oïda, el gust i l'olfacte, acompanyats d'uns personatges ben singulars que ens convidaran, durant 60 minuts, a explorar la natura que ens envolta.

I és que per la seva situació, el Parc del Montnegre i el Corredor té una gran diversitat de flora i fauna. A la zona del litoral hi trobarem pinedes i alzinars amb roures i sureres, mentre que a l'interior, on antigament hi havia roures i altres caducifolis, ara hi trobem zones replantades amb castanyers. Una varietat d'ambients que afavoreix també la presència d'espècies mediterrànies com la geneta, la rata, la cellarda o l'esquirol; i d'altres animals propis d'ambients centreeuropeus, com el gorjablanc, el talpó roig i la becada. A banda, els petits rèptils, ocells i mamífers, propicien la presència de depredadors com l'àliga marcenca, l'aligot, la serp verda i el llangardaix. No sabem si durant la nostra passejada ens trobarem amb algun d'aquests habitants del parc, però val la pena posar-hi els cinc sentits per si de cas.

Des del Santuari, situat al terme municipal de Dosrius, també podem gaudir d'unes vistes panoràmiques espectaculars. Val la pena aturar-s'hi i conèixer la història d'aquesta icona del parc que va tenir molta rellevància en la vida dels pobles propers de les comarques del Maresme i el Vallès. Encara s'hi fan aplecs i és el punt de partida de moltes de les caminades per aquest espai natural. A més, hi trobem un dels principals centres d'informació del parc, amb una petita exposició permanent que ens mostra com és el medi natural i cultural del Montnegre i el Corredor.

El Santuari del Corredor, on es venera la imatge de la Mare de Déu del Socors, és un edifici del segle XVI, d'estil gòtic tardà, amb elements renaixentistes, que està adossat a una casa de masovers. Té una planta de creu llatina i compta amb un massís campanar de torre, amb gàrgoles i coronat amb merlets. Els seus orígens serien una capella que va construir cap al 1530 Salvi Arenes, un pagès de la parròquia de Sant Andreu del Far.

Però en aquest parc podem trobar-hi vestigis encara molt més antics, perquè entre boscos exuberants i conreus hi trobarem dolmens neolítics, restes ibèriques i esglésies medievals. A la zona del Corredor, de relleus suaus, hi ha el Dolmen de Ca l'Arenes, un sepulcre megalític que ens revela els costums funeraris de fa més de 5.000 anys. Va ser descobert el 1997 i es va restaurar una dècada després.

Es considera una les joies del megalític del parc i conserva la cambra, l'enllosat, una coberta i la llosa que segellava l'entrada. També al Corredor hi ha un altre dolmen destacable, el de la Pedra Gentil, que va restaurar l'any 1855 Josep Pradell, donant-li la forma de taula que encara veiem avui. Si hi pugem un dia clar, podrem veure des d'aquí els massissos de Sant Llorenç del Munt i la Mola, i el Montseny.

Dins del terme municipal de Llinars del Vallès i en un extrem del Corredor, hi veurem les restes d'un assentament iber de la tribu dels laietans, el poblat del turó del Vent o del Far. Les excavacions han descobert moltes sitges i pocs habitatges, la qual cosa fa pensar que hi habitaven agricultors i ramaders, que només necessitaven un aixopluc per dormir, i que comerciaven amb grecs, cartaginesos i romans. Història i natura per una passejada sense límits.

Ocipèdia

Gastronomia

Si voleu assaborir els productes que es cultiven al Parc del Montnegre i el Corredor podeu anar fins a Tordera on hi ha l'Agrària La Baixa Tordera. Allà hi trobareu productes de cooperatives de Tordera i del Maresme, com les varietats de fesols que es conreen, el més conegut és el fesol del ganxet (o mongeta del ganxet), amb DOP. També a Tordera, al Mas Freixes, hi ha la Ramaderia Jordi Torres, dedicats a la cria i la venda de vedella ecològica. Ofereixen el seu producte sense intermediaris, del ramader al consumidor. I a Vallgorguina hi trobareu la Masia les Canameres, especialitzats en pa de pagès, coques d' oli i de sucre, pa d'espelta, integral i de nous, tots cuits al forn de llenya.

Fauna i patrimoni

Al Centre d'Informació d'Arenys de Munt en sabreu molt més dels animals que habiten al parc amb l'exposició 'Fauna vertebrada del Montnegre', col·lecció de Jordi Puigdiví. En el mateix centre, els diumenges al matí, s'hi projecta l'audiovisual 'El Montnegre i el Corredor', un viatge per la història, el patrimoni i el paisatge d'aquest espai.