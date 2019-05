Verónica, trabajadora de Iveco de 32 años, se suicidó el pasado miércoles debido a la presión de saber que sus compañeros habían difundido un antiguo vídeo sexual suyo.

Su caso ha abierto un gran debate sobre quién tiene la responsabilidad... Sin embargo, no es tan importante buscar culpables como saber reaccionar en esta situación.

Borja Adsuara, abogado y experto digital, explica lo que debe hacerse en este tipo de casos para evitar "arruinar la vida a alguien" y cometer un delito.

¿Cómo actuar cuando recibimos mensajes sexuales?

1. Bórralo

Ni lo enseñes ni compartas. Ver el vídeo "no es delito", pero reenviarlo sí. "En el fondo es un delito contra la dignidad y el honor y eso existe desde la Declaración de los Derechos Humanos de 1948", subraya Adsuara.

"No hay que agravar el problema", avisa. Si recibes este contenido no lo compartas "por morbo y cotilleo".

2. Recuerdale a tu amigo que lo que ha hecho es delito

Se debe "hablar seriamente con la persona que lo envía, preguntarle a cuánta gente lo ha mandado e instar a borrarlo advirtiéndole de las graves consecuencias que va a tener para él todo ello", comenta el abogado.

Que tú no lo cometas, no significa que el otro no lo esté haciendo. Avísale sobre las consecuencias penales que tiene haber compartido ese vídeo o foto. Así la próxima muy probablemente borrará el vídeo.

3. Avisa a la víctima

Si tienes algún medio de contactar con la víctima ¡Hazlo! "Puede ser muy incómodo que te hayan visto desnudo o en una actividad sexual pero peor es el acoso de los comentarios, risas, humillaciones".

Se merece saber lo que está pasando por las redes para poder denunciarlo y parar todo a tiempo.

4. Si te corresponde, avisa a la empresa

No te quedes callado y denúncialo a la empresa. Se trata de acoso laboral, una "infracción muy grave". "Tienes la obligación de poner en conocimiento de la Policía los delitos, si no eres encubridor", concluye el abogado y experto digital.