Mientras tanto, el síndic socialista, Manolo Mata, ha recordado que la negociación sigue en marcha, pero "partiendo de una realidad: el PSPV y Compromís suman 46 diputados". Y como portavoz de la coalición, Fran Ferri, simplemente ha garantizado que será un Consell "plural y mestizo" como el anterior, aunque "habrá que ver qué mestizaje", ha subrayado.

Así lo han afirmado los tres en la rueda de prensa tras la primera Junta de Síndics de la X legislatura de Les Corts, respecto al avance de las negociaciones para la composición del nuevo gobierno valenciano con la entrada de Unides Podem. Este viernes está previsto que la comisión negociadora empiece a abordar la arquitectura institucional.

De Podem, Dalmau ha descartado que los resultados de las municipales puedan influir y ha asegurado que su "fuerza corresponde al marco donde se tiene que negociar" gracias a los resultados del 28A, con ocho diputados son "fundamentales para hacer gobierno". "Dijimos desde el principio que queremos participar en pie de igualdad en las negociaciones", ha recalcado.

Ante la posibilidad de que el mestizaje pueda variar respecto al primer Botànic, el síndic 'morado' ha afirmado que "ningún socio" está en desacuerdo con el mestizaje, "al contrario", y ha recordado que para ello están los "mecanismos de pesos y contrapesos en las consellerias".

El objetivo de Unides Podem "formar parte del Botànic II o como se llame y que sea un gobierno basado en el mestizaje". Para ello, Dalmau ha recordado que en la Comunitat ya se ha dado la fórmula de una única presidencia, una presidencia y una vicepresidencia como estos cuatro años o varias vicepresidencias, algo que "se tiene que hablar". "Todo el gobierno valenciano debe estar imbuido por el mestizaje, y Unides Podem lógicamente formará parte", ha insistido.

"HA COSTADO MUCHO"

Por contra, como portavoz socialista, Mata ha recordado que esta cuestión está "fuera de Les Corts" y se aborda en las reuniones negociadoras: "Ha costado mucho rodar el mestizaje entre Compromís y PSPV y, si finalmente alguna fuerza entra en el gobierno estudiaremos sus propuestas y formulas".

También ha expresado sus "dudas" sobra una vicepresidencia segunda y ha asegurado que de momento no lo han "meditado", pues cree que "el modelo hasta ahora ha funcionado muy bien". Ha ironizado que duda que el 'president' en funciones y líder del PSPV, Ximo Puig, "se deje un brazo o una pierna", porque todavía no se sabe si "presidencia tendrá competencias adscritas o no".

"¿De qué mestizaje estamos hablando?", se ha preguntado el síndic socialista, para hacer hincapié en que "el problema del gobierno valenciano no es ver donde colocar a Podemos, es continuar la senda de estos cuatro años y definir un programa con una arquitectura de gobierno".